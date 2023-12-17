يُجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى بودابست، الاثنين، يلتقي فيها رئيسَ الوزراء المجري فيكتور أوربان، حيث من المرتقب توقيع 16 اتفاقية تعاون بين البلدين.

وذكرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان أن زيارة الرئيس التركي إلى المجر تهدف إلى رفع "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الموسعة"، في وثيقة يوقع عليها أردوغان وأوربان، في هذا الخصوص.

الزيارة المقامة في إطار اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، تركز على مجالات الاقتصاد والتجارة وصناعة الدفاع والثقافة والطاقة.

وتتزامن الزيارة مع ذكرى معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين في 18 ديسمبر/كانون الأول 1923.

كما يعقد أردوغان وأوربان، خلال الزيارة حفل افتتاح "العام الثقافي التركي-المجري 2024"، المعلن عنه بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات بين المجر وتركيا.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى المجر 8 وزراء، بينهم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة والتكنولوجيا، والأسرة والخدمات الاجتماعية، والثقافة والسياحة.

ومن المرتقب التوقيع على 16 اتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف المجالات.