هاجمت مسيرات مجهولة المصدر قاعدتين عسكريتين تابعتين للولايات المتحدة، الأحد، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت شهود عيان بأن هجوماً بطائرات مسيرة مجهولة المصدر استهدفت قواعد عسكرية في حقلي كونيكو وعمر للغاز بمحافظة دير الزور.

ولم يتضح بعد عما إذا كانت الهجمات ألحقت أضراراً أم لا بحقلًي الغاز المذكورين.

وتخضع مناطق شرق نهر الفرات من محافظة دير الزور، لاحتلال PKK/YPG الإرهابي المدعوم أمريكياً، فيما تخضع المناطق المتبقية من ريف دير الزور، لسيطرة قوات النظام السوري والمجموعات المدعومة إيرانياً.

وتنفذ المجموعة المدعومة إيرانياً، بين الفينة والأخرى، هجمات بقذائف وطائرات مسيرة على القواعد الأمريكية الواقعة بالضفة الشرقية لنهر الفرات.

رسائل إيرانية

في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشر التلفزيون الحكومي الإيراني تقريراً مفاده، إذا لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد تتعرض لهجوم من قبل حلفاء طهران في المنطقة، الذين تسميهم الأخيرة "قوات المقاومة".

وظهر في الفيديو الإخباري أن إسرائيل ستتعرض لهجمات متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيرة على يد "حزب الله" من الشمال، والمليشيات في العراق وسوريا من الشرق، ومن قبل الحوثيين في اليمن (من الجنوب).

ودعت إيران مراراً وعلى أعلى المستويات، إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وفي خطاب ألقاه في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، إن "قوات المقاومة" ستتحرك إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية.

كما أعرب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن احتمال امتداد الصراع إلى المنطقة.

وتطلق إيران اسم "قوات المقاومة" على حزب الله اللبناني، وعلى المليشيات التي تدعمها في سوريا والعراق، إضافة إلى الحوثيين في اليمن.