دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقش الطرفان فيه ملفات إقليمية، على رأسها الصراع في فلسطين، حسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية.

وأفادت المصادر بأن الاتصال بين الوزيرين جاء بناءً على طلب من واشنطن.

وقال فيدان لبلينكن إن "الوضع في غزة والضفة الغربية يزداد سوءاً"، داعياً "الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين".

وأكّد أيضاً أنه بعد التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، "ينبغي مثول إسرائيل إلى طاولة سياسية تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين".

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وصفقة طائرات F-16، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.