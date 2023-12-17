سياسة
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أردوغان: تركيا لن تتردد بمحاسبة مسؤولي إسرائيل أمام القانون والتاريخ
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتردد في استخدام الآليات المتاحة لمحاسبة مسؤولي إسرائيل أمام القانون والتاريخ، مؤكداً أنهم يتابعون بقلب مثقل الوحشية والمجازر والهمجية التي تشهدها غزة.
أردوغان: تركيا لن تتردد بمحاسبة مسؤولي إسرائيل أمام القانون والتاريخ
أردوغان: سنستخدم الآليات المتاحة لمحاسبة مسؤولي إسرائيل / صورة: AA
17 ديسمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتردد في استخدام الآليات المتاحة لمحاسبة مسؤولي إسرائيل أمام القانون والتاريخ.

جاء ذلك في رسالة ألقيت خلال مراسم إحياء الذكرى الـ750 لوفاة المتصوف جلال الدين الرومي المعروف بـ"مولانا"، في مركز مولانا الثقافي بولاية قونية.

ويجري إحياء ذكرى وفاة الرومي بين 7 و17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ويشارك في المراسم آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها.

وأكّد الرئيس التركي أنهم يتابعون بقلب مثقل الوحشية والمجازر والهمجية التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

وأضاف: "إن الإدارة الإسرائيلية، التي تحظى بدعم غير مشروط من بعض الدول التي تصور نفسها مدافعةً عن حقوق الإنسان والحريات، تواصل سفك الدماء وإزهاق الأرواح وقتل الأطفال من خلال رفعها المستمر لسقف الظلم".

وأوضح أن المؤسسات الدولية، التي من واجبها ضمان السلام والأمن، لا تتخذ أي خطوة في مواجهة الصرخات المزلزلة لشعب غزة المضطهد.

وتابع: "إننا نحيل مرتكبي هذه الوحشية وداعميها، التي استشهد فيها أكثر من 19 ألف إنسان بريء، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزح أكثر من مليون إنسان من ديارهم وأراضيهم ومنازلهم، إلى الضمير الإنساني".

وأردف: "نحن في تركيا لن نتردد باستخدام جميع الآليات المتاحة لمحاسبة مسؤولي إسرائيل أمام القانون والتاريخ".

وأكد مواصلتهم "على خطى مولانا" الوقوف إلى جانب المضطهدين والضحايا بغض النظر عن دينهم أو أصلهم أو لونهم أو هويتهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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