سياسة
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وكالة أنباء النظام السوري: إصابات وخسائر مادية بقصف إسرائيلي على محيط دمشق
استهدف قصف إسرائيلي عدداً من النقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، ما تسبب في إصابة عسكريين وإحداث بعض الأضرار المادية، وفق ما أفادت وكالة أنباء النظام السوري التي قالت إن الدفاعات الجوية "تصدت للصواريخ وأسقطت عدداً منها".
وكالة أنباء النظام السوري: إصابات وخسائر مادية بقصف إسرائيلي على محيط دمشق
قصف إسرائيلي على مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري - أرشيفية / صورة: AA
18 ديسمبر 2023

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، الأحد، تنفيذ إسرائيل هجوماً بالصواريخ على مواقع في ريف دمشق.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمِّه، إن الهجوم وقع الساعة 22:05 بتوقيت دمشق.

وذكرت أن إسرائيل نفَّذت الهجوم عبر إطلاق صواريخ من اتجاه مرتفعات الجولان.

وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية "تصدت للصواريخ وأسقطت عدداً منها".

ولفتت إلى أن "الهجوم أسفر عن إصابة عسكريَّين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته "سانا".

وتنفّذ إسرائيل، من حين لآخر، هجمات وقصفاً على أهداف في سوريا، رداً على ما تقول إنها هجمات ضدها انطلاقاً من الأراضي السورية، وتتهم جماعات موالية لإيران بالوقوف وراءها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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