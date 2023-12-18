شدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على أن إسرائيل ترتكب جريمة حرب كبرى في غزة، وأن "بعض الجهات تحاول جر الإنسانية إلى كارثة من خلال قلب الحقائق وتلبيس الحق بالباطل والعكس".

وقال ألطون خلال حفل توزيع "جوائز TRT الدولية للأفلام الوثائقية"، الأحد، في إسطنبول، إن الدفاع عن غزة يحمل أهمية كبيرة لمستقبل الإنسانية.

وأردف: "مهما نظرنا إلى الموضوع، فالحقيقة هي أن إسرائيل ترتكب جريمة حرب كبرى، ترتكب إبادة جماعية، وقتلت أمام أعين العالم أجمع ما يقرب من 20 ألف بريء دون تمييز، منذ أكثر من شهرين".

وقال ألطون: "هناك حقيقة أخرى تتمثل في محاولة بعض الجهات بما لديها من قوة إعلامية، وما ينتجونه من معلومات مضللة، جرّ الإنسانية إلى كارثة، من خلال قلب الحقائق وتلبيس الحق بالباطل والعكس".

وشدد ألطون على أن "قول الحقيقة، والإخلاص لها، يحمل كذلك أهمية كبيرة"، مُركّزاً على أهمية اتخاذ الموقف والموقع الصحيحين إنسانياً حينما يتعلق الأمر بغزة.

ورأى المسؤول التركي أن "تعزيز الحقيقة والرابطة بين الحقيقة والإنسانية أمر بالغ الأهمية وعنصر حيوي لمستقبلنا".

وأضاف أن "ما سيقود عالمنا إلى مستقبل أكثر عدلاً، وأكثر ملاءمة للعيش، وأكثر استقراراً، هي الحقيقة في المقام الأول".

وتابع: "عندما ننظر إلى العالم اليوم، نجد أن تغير المناخ وتدهور التوازن الطبيعي أصبحا حقيقة واقعة، كما أن النزاعات المسلحة والكثير من المجازر والحروب باتت كذلك حقيقة واقعة على المستويين المحلي والإقليمي".

وأشار ألطون إلى أن "قتل الإنسانية مع المسلمين في غزة، وقصف السلام والأخوة والهدوء والاستقرار في جميع أنحاء العالم مع قصف فلسطين، للأسف حقيقة مُحزنة".

وشدد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة على أنه "من المهم جداً الدفاع عن غزة من ناحية مستقبل الإنسانية، والوقوف في وجه الظلم في غزة، والإشارة إلى الظالم، وكشف وإظهار جميع الظلمة من جيل إلى جيل، من خلال الإنتاج الفني".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.