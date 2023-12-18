سياسة
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أردوغان يهنئ سيدات "أجزاجي باشي" للكرة الطائرة بلقب بطولة العالم للأندية
توجت سيدات نادي أجزاجي باشي التركي ببطولة العالم للأندية لكرة الطائرة بعد فوزهن على سيدات "وقف بنك" التركي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الناديين بفوزهما بالمركزين الأول والثاني على الترتيب بنهائي البطولة.
أردوغان يهنئ سيدات "أجزاجي باشي" للكرة الطائرة بلقب بطولة العالم للأندية
كرة طائرة.. سيدات "أجزاجي باشي" التركي يتوجن ببطولة العالم للأندية / صورة: AA
18 ديسمبر 2023

توجت سيدات نادي أجزاجي باشي التركي ببطولة العالم للأندية لكرة الطائرة بعد فوزهن على سيدات "وقف بنك" التركي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وأقيم نهائي البطولة في مدينة هانغتشو الصينية، في نهائي يجمع ناديين تركيين لأول مرة في تاريخ البطولة.

واستطاع نادي وقف بنك، إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 25 – 19، إلا أن نادي أجزاجي باشي، أعاد التوازن إلى المباراة بعد تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 25 – 23.

في الشوط الثالث اشتدت المنافسة بين الناديين، غير أن أجزاجي باشي، استطاع إحراز التقدم بإنهاء الشوط بنتيجة 25 – 23.

لم يستسلم نادي وقف بنك، أمام سيطرة منافسه، ونجح بعد منافسة قوية من إتمام الشوط الرابع متقدما بنتيجة 25 – 23، لتتكافأ النتيجة 2-2.

في الشوط الخامس والأخير، كان لزاماً على كل فريق اللعب بأوراقه كافة وبذل الخطط والجهد للفوز في هذا الشوط المصيري، فالفائز فيه يفوز باللقب بعد تعادل النتيجة.

وبالفعل وضع نادي أجزاجي باشي، بصمته على الشوط الأخير، بالتقدم بنتيجة 15 – 9، لترجح كفة النتيجة لمصلحته بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ويتوج بالبطولة.

من جانبه، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، الناديين بفوزهما بالمركزين الأول والثاني على الترتيب في نهائي بطولة العالم للأندية لكرة الطائرة.

وأعرب أردوغان، في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تهانيه بإحراز نادي "أجزاجي باشي" لبطولة العالم للأندية لكرة الطائرة للمرة الثالثة.

وقدم الرئيس التركي شكره للناديين اللذين "جعلانا نشعر بالفخر"، مرفقاً التدوينة بصورتين تعبيريتين للعلم التركي وكرة الطائرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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