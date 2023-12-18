سياسة
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده وإصابة 2 في معارك غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده وإصابة إثنين آخرين بجروح بالغة، بمعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 459 جندياً وضابطاً.
جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 من جنوده وإصابة 2 في معارك غزة
خسائر مستمرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملياته في غزة / صورة: Reuters
18 ديسمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده وإصابة إثنين آخرين بجروح بالغة في معارك خلال ليل الأحد / الإثنين، مع فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، حسب بيان لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال الجيش في بيان، إن الرائد (احتياط) ليدور كرافاني، (23 عاما) الجندي في الكتيبة الهندسية 8163، قتل أمس بالمعارك شمالي قطاع غزة.

كما لفت إلى أن جنديا آخر أصيب بجروح بالغة، في نفس المعارك وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه بذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول إلى 459، بينهم 127 قتلوا منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت "حماس" في ذلك اليوم عملية "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us