أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده وإصابة إثنين آخرين بجروح بالغة في معارك خلال ليل الأحد / الإثنين، مع فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، حسب بيان لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال الجيش في بيان، إن الرائد (احتياط) ليدور كرافاني، (23 عاما) الجندي في الكتيبة الهندسية 8163، قتل أمس بالمعارك شمالي قطاع غزة.

كما لفت إلى أن جنديا آخر أصيب بجروح بالغة، في نفس المعارك وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار جيش الاحتلال عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه بذلك، يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول إلى 459، بينهم 127 قتلوا منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت "حماس" في ذلك اليوم عملية "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.