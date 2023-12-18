واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية المكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث ارتكب منذ الأحد سلسلة من المجازر في القطاع أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى ودمار مادي واسع.

وكشفت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 100 شهيد ارتقوا في جباليا نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي كما أصيب 20 آخرون، في حين أن 100 غيرهم تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في تصريح صحفي إن "ما يرتكبه الاحتلال جزء من السيناريو الذي بدأه بشمال غزة من مجمع الشفاء".

وأورد أن استهداف مجمع ناصر الطبي "جزء من سياسة الاحتلال لتصفية القطاع الصحي، ومن شأنه إسقاط المنظومة الصحية جنوب قطاع غزة".

قصف كثيف

واستشهد 15 فلسطينياً على الأقل وأصيب عشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم خلال الساعات الماضية إلى 25 على الأقل.

ووسط القطاع أيضاً، استشهد ما لا يقل عن 12 في قصف استهدف منزلاً بمخيم دير البلح غالبية سكانه نزحوا من مدينتي غزة وخان يونس، من عائلات مسلم وبدوان والنواجحة.

ووصلت جثث 54 شهيداً على الأقل إلى مستشفى الشفاء بعد قصف على مناطق الصبرة وحي الشيخ رضوان والرمال بمدينة غزة.

كما نفذت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على حدود القطاع قصفاً عنيفاً للمناطق الشرقية لحي الشجاعية، طوال ساعات الليلة الماضية.

وفي شمالي القطاع، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منطقة سكنية لعائلتي البرش وعلوان في بلدة جباليا، شمالي القطاع.

وأسفر القصف عن دمار واسع بالمنطقة التي تضم عشرات المنازل السكنية، وفق شهود عيان.

وانتشلت أطقم الدفاع المدني أكثر من 30 شهيداً على الأقل فيما لا يزال نحو 100 مفقود تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وذكرت إذاعة الأقصى أن القصف الإسرائيلي بالصواريخ استهدف منزل عائلة شهاب وأدى إلى استشهاد 24 شخصاً وإصابة العشرات.

استهداف المشافي

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن قذيفة دبابة إسرائيلية أصابت مبنى الولادة داخل مستشفى ناصر في خان يونس مما أدى إلى استشهاد فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً.

وأضاف القدرة في تصريح صحفي أن الفتاة سبق وأن فقدت والديها واثنين من أشقائها وإحدى ساقيها خلال قصف منزل في حي الأمل بخان يونس قبل أسابيع.

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال اقتحمت مساء الأحد مستشفى العودة في جباليا، واحتجزت أفراد الطواقم الإدارية والطبية بعد تعريتهم.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال اعتقل مدير المستشفى أحمد مهنا، ونقله إلى جهة مجهولة.

ويأتي اقتحام مستشفى العودة بعد اعتداءات واسعة لقوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أطلقت الكلاب على الأطقم الطبية والنازحين بمستشفى كمال عدوان، شمالي القطاع، ونهشت جريحاً فلسطينياً قبل استشهاده.

وأطلق جنود إسرائيليون يتمركزون في بنايات محيطة بالمستشفى، نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه باحة المستشفى على نقطة قريبة من مكان مؤتمر صحفي عقده الأحد مدير عام وزارة الصحة منير البرش، مع المدير الطبي لمستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية.

وقال مدير عام وزارة الصحة إن "الاحتلال أطبق الحصار على المستشفى وارتكب جريمة حرب استهدف خلالها المستشفى".

وأضاف: "تمثلت الجريمة المركبة بحصار المستشفى ومنع الإمدادات عنه واقتحامه وتدمير جزء من مرافقه، والاعتداء على الطواقم الطبية والمرضى والنازحين واعتقال أكثر من 70 منهم".

وتابع: "القوات الإسرائيلية أجرت تحقيقات ميدانية مع الكوادر الطبية، واستخدمتهم دروعاً بشرية تحت تهديد السلاح".

وأشار البرش، إلى أن "المستشفى منذ بداية حصاره، تعرض لاستهداف مُركّز، تمثل في قصف بوابته ومحيطه، وإطلاق النار بشكل مباشر على مبانيه، وقصف الطابق الثاني منه".

كما ذكر أن "الجرافات حفرت حفرة عميقة داخل المستشفى، وجرفت داخلها جثامين قتلى كانوا في الساحة".

وطالب بتحقيق دولي عاجل بهذه "الجريمة النكراء المركبة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق مستشفى كمال عدوان".

كارثة إنسانية

في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى الشفاء في غزة لا يقدم سوى علاجات أساسية من أجل استقرار حالات الإصابة ولا إمدادات به لعمليات نقل الدم "ولا يكاد يوجد به موظفون لرعاية المرضى الذين يتدفقون بشكل مستمر".

وبعد زيارة فريق من الأمم المتحدة لتوصيل أدوية ومستلزمات جراحية، وصف الفريق قسم الطوارئ في المنشأة الصحية الرئيسية في القطاع بأنه يشبه "حمام الدم".

وقالت المنظمة إن أربعة مستشفيات فقط، من بين 24 مستشفى كانت تعمل في شمال غزة قبل بدء الحرب الإسرائيلية، تعمل بشكل جزئي وإن ثلاثة منها بالكاد تعمل.

كما وصفت منظمة الصحة العالمية ما لحق بمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من "تدمير فعلي" بـ"المفزع" من جراء عملية للجيش الإسرائيلي، أودت، حسب الهيئة الأممية، بـ"ثمانية مرضى على الأقل".

وجاء في منشور للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس "جرى اعتقال عديد من أفراد الطواقم الطبية، وتسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بشكل عاجل للحصول على معلومات حول وضعهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.