أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد صحفية فلسطينية وصحفي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الصحفيين الشهداء إلى 96 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المكتب في بيان الاثنين، أن الصحفية حنين القشطان قضت جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، كما استشهد الصحفي عبدالله علوان جراء القصف الإسرائيلي على جباليا.

وأوضح البيان أنه باستشهاد القشطان وعلوان يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 96 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت مصادر طبية استشهاد 10 فلسطينيين في وقت متأخر من مساء الأحد جراء قصف إسرائيلي على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي بيان سابق، قال المكتب الإعلامي إن "الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة، وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.