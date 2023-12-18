سياسة
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96 منذ بدء العدوان.. استشهاد صحفية فلسطينية جراء قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة
ارتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 96 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إعلان استشهاد صحفية فلسطينية والصحفي عبد الله علوان جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وجباليا للاجئين.
96 منذ بدء العدوان.. استشهاد صحفية فلسطينية جراء قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة
96 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة / صورة: Reuters
18 ديسمبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد صحفية فلسطينية وصحفي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الصحفيين الشهداء إلى 96 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المكتب في بيان الاثنين، أن الصحفية حنين القشطان قضت جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، كما استشهد الصحفي عبدالله علوان جراء القصف الإسرائيلي على جباليا.

وأوضح البيان أنه باستشهاد القشطان وعلوان يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 96 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت مصادر طبية استشهاد 10 فلسطينيين في وقت متأخر من مساء الأحد جراء قصف إسرائيلي على منزل غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي بيان سابق، قال المكتب الإعلامي إن "الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة، وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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