كشف الجيش الإسرائيلي الأحد، أن المختطفين الثلاثة الذين قتلوا بالخطأ على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، صنعوا لافتتين لطلب المساعدة، مستخدمين بقايا طعام للكتابة عليهما، أملاً في إنقاذهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة للافتتين، قال إن المختطفين صنعوهما قبل مقتلهم، وكتبوا على واحدة منهما "SOS" التي تعني طلب المساعدة.

أما اللافتة الثانية فكتبوا عليها باللغة العبرية: "النجدة، ثلاثة محتجزين"، حين كانوا داخل مبنى في حي الشجاعية بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان، إن المبنى الذي كان المختطفون داخله، كان على بعد 200 متر من موقع مقتلهم، مشيراً إلى أنه على ما يبدو جرت كتابة الرسائل ببقايا الطعام.

وأضاف: "لا نعلم إلى الآن مدة بقائهم داخل المبنى. نفحص مباني أخرى ربما اختبأوا فيها أيضاً. وسنواصل التحقيق في هذه الواقعة".

وأعلنت إسرائيل مقتل 3 أسرى في قطاع غزة "عن طريق الخطأ"، على يد جنودها الذين يجرون عمليات عسكرية في القطاع، وذلك على الرغم من خروج الثلاثة بصدور عارية وهم يرفعون شارة بيضاء.

وأعلن الجيش أن الثلاثة في العشرينيات من العمر، وهم يوتام حاييم وألون شمريز وسامر الطلالقة. وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الحادث كان "مخالفاً للتعليمات".

وأشار في كلمة مصورة نشرها الجيش الإٍسرائيلي السبت، إلى أن الحادث "مؤلم ومروع"، إذ تحرك المختطفون باتجاه جنود الجيش "وقُتلوا بنيران قواتنا"، حسب الترجمة المرفقة على حساب متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس.

وقال هاليفي: "نتحمل مسؤولية ما جرى، وسنبذل كل ما في وسعنا في سبيل منع تكرار مثل هذه الحالات في المراحل اللاحقة من القتال".

وأشار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أن "المختطفين الثلاثة فعلوا كل ما في مقدورهم لكي ندرك، إذ تحركوا عارين عن القمصان لكيلا نشتبه بحملهم لعبوة ناسفة، وأمسكوا قماشاً أبيض".