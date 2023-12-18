أدان البيت الأبيض الأحد تصريحات وصفها بـ"الفاشية" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال فيها إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا".

كما اتهم البيت الأبيض ترامب بـ"الإشادة بالدكتاتوريين" لاستخدامه اقتباسات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تجمع حاشد السبت في ولاية نيوهامشر التي ستختار الشهر المقبل مرشحاً جمهورياً لمواجهة الرئيس جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.

وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض آندرو بيتس "إن ترديد الخطاب المقيت للفاشيين ودعاة تفوّق العرق الأبيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة هي هجمات خطيرة على كرامة جميع الأمريكيين وحقوقهم وعلى ديمقراطيتنا وعلى السلامة العامة".

وأضاف في بيان: "أنه عكس كل ما نمثله بصفتنا أمريكيين".

وتعد الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسبق أن استخدم ترامب "الخطاب التحريضي" نفسه ضد مهاجرين في تصريحات أدلى بها لموقع إخباري محافظ في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه استخدم الخطاب للمرة الأولى في تجمع سياسي الأحد.

وقال الرئيس السابق في تجمّع انتخابي في دورهام بولاية نيوهامشر "أعتقد أن العدد الحقيقي هو 15 أو 16 مليون شخص"، كما شدد على وجوب بذل كثير من الجهود إذ "إنهم يسممون دماء بلادنا"، دون إعطاء أي دليل على الأعداد التي ذكرها.

ثم اقتبس ترامب من بوتين الذي سبق أن أشاد به، لدعم توصيفه للوائح الاتهامية الجنائية ضده بأنها "اضطهاد سياسي".

وقال ترامب: "حتى فلاديمير بوتين يقول إن الاضطهاد الذي يمارسه بايدن، بدوافع سياسية ضد منافسه السياسي جيد جداً لروسيا، لأنه يظهر تعفّن النظام السياسي الأمريكي".

الرئيس الأمريكي السابق هو الأوفر حظاً لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ووجّه إليه أيضاً أحد منافسيه انتقادات.

من جهته، وصف الحاكم السابق لولاية نيوجيرزي كريس كريستي في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية "ترامب" بأنه "أصبح أكثر جنوناً"، مضيفاً: "لا يمكننا الفوز على بايدن بشخص يتحدّث على هذا النحو عن مهاجرين في هذا البلد".

لكن حليف "ترامب" ليندسي غراهام أبدى دعما له قائلا "لا تهمني اللغة التي يستخدمها الناس طالما نتعاطى (مع الهجرة) بالشكل الصحيح".

ومؤخرا كثّف "بايدن" البالغ 81 عاما انتقاداته المباشرة لترامب البالغ 77 عاما، واصفا إياه بأنه تهديد للديموقراطية، في حين تظهر الاستطلاعات تأخره عن قطب العقارات قبل أقل من عام على موعد الانتخابات.

في الشهر الماضي، اتّهم بايدن الذي هزم ترامب في انتخابات 2020، بترديد مواقف الزعيم النازي أدولف هتلر عبر توصيفه خصومه بأنهم "حشرات".

وقال بيتش "لطالما قال الرئيس بايدن إن من مسؤولية قادتنا جمع البلاد حول قيمنا المشتركة، وليس تفريق الأميركيين بالكراهية والوحشية أو تهديد الحريات الأساسية التي تأسست أمتنا لحمايتها".