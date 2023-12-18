دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف "أكثر إنصافاً وعقلانية" بشأن تركيا.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها فيدان الاثنين، مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، تناولت العلاقات مع تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية، أن فيدان وفارهيلي بحثا هاتفياً نتائج اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي المنعقد في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والقمة الأوروبية المنعقدة يومي 14و15 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وفيما يخص البيان المشترك الذي أعدته المفوضية الأوروبية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول تركيا، انتقد فيدان تأجيل مناقشتها إلى القمة الأوروبية القادمة، وهو ما كان مقرراً مناقشته في القمة الأوروبية الأخيرة، الأسبوع الماضي.

ووصف فيدان هذه الخطوة بـ"غير الصائبة"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تبني "موقف أكثر إنصافاً وعقلانية" بشأن تركيا.

وأكد وزير الخارجية التركي للمسؤول الأوروبي ضرورة تحرّك الاتحاد من "منظور استراتيجي" في ظل التحديات العالمية الراهنة، وإحراز تقدم في علاقاتها مع تركيا.

وشدد على أن أنقرة تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات ملموسة بأقرب وقت" في مجالات عدة مثل تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي، وتعزيز التعاون في مجال الاستثمار وتسهيل منح التأشيرات.