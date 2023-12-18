قال والد محتجز إسرائيلي إن إطلاق جنود إسرائيليين النار على ابنه وقتله في قطاع غزة الجمعة الماضي، "لم يكن خطأ بل إعداماً".

جاء ذلك في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين، عن آفي شامريز، والد ألون شامريز الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه "قتله بالخطأ" مع إسرائيليَّين آخرَين، كانوا ضمن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

واعتبر آفي شامريز أن الحادث لم يكن خطأ "بل كان إعداماً بالمعنى الحرفي للكلمة"، مطالباً بالاطلاع على توثيق الحادثة.

وأضاف: "فعلوا (المحتجزون) كل شيء بشكل صحيح، خلعوا قمصانهم وحملوا علما أبيض، وساروا في وضح النهار وسط الشارع وصرخوا طلباً للمساعدة، لكن جنودنا لا يعرفون كيفية اتباع قواعد إطلاق النار".

وتساءل: "حتى لو كان إرهابياً، لماذا أطلق عليه النار بهذه الطريقة؟ لقد كان عارياً وغير مسلح، وحتى لو كان إرهابياً، فلماذا لا تطلق النار على ساقيه؟ هذا مخالف لجميع القواعد التي يعلمها الجيش الإسرائيلي".

واستدرك الأب متسائلاً: "من يطلق النار على الأشخاص الذين يرفعون أيديهم؟".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة قتله "بالخطأ" 3 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن قوة تابعة له أطلقت النار بالخطأ على محتجزين إسرائيليين وهم "وتام حاييم، وألون شامريز، وسامر طلالقة" بذريعة أنهم "يشكلون تهديداً، ما أدى إلى مقتلهم".

وعقب الحادثة أعلن الجيش الإسرائيلي "تحقيقاً فورياً"، وعلل ما حدث بأنه "جاء في منطقة قتال شهدت عديداً من الحوادث في الأيام الأخيرة".

كما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الحداد بعد مقتل المحتجزين الثلاثة.

وقال "إنني، مع كل شعب إسرائيل، أحني رأسي بحزن عميق هذه مأساة لا تطاق. ستحزن دولة إسرائيل بكاملها هذا المساء. قلبي مع العائلات الحزينة في أوقاتها الصعبة".

وحسب تقديرات القناة 12 الإسرائيلية، فإن "الثلاثة استطاعوا الفرار من خاطفيهم، أو جرى التخلي عنهم خلال الأيام الأخيرة من احتجازهم، الذي كان على ما يبدو في مكان قريب من مكان الحادثة".

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنتا سابقاً مقتل عدد من المحتجزين لديهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.