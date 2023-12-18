سياسة
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أردوغان يصل إلى المجر لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة المجرية بودابست الاثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان. وجاءت الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وحضور الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والمجر.
أردوغان يصل إلى المجر لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى العاصمة المجرية بودابست/ صورة: ِAA
18 ديسمبر 2023

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة المجرية بودابست الاثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وجاءت الزيارة لبحث العلاقات الثنائية وحضور الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والمجر.

وأقلعت طائرة الرئيس أردوغان من مطار أتاتورك بإسطنبول ظهر الاثنين.

ويرافق الرئيس وزراء، الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والداخلية علي يرلي قايا والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

كما ضم الوفد المرافق رئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومسؤولين آخرين.

وسيترأس أردوغان وأوربان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والمجر.

ومن المتوقع أن يستعرض الاجتماع العلاقات الاستراتيجية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

ومن المرتقب توقيع 16 اتفاقية تعاون بين تركيا والمجر، خلال الزيارة،

مصدر:TRT عربي - وكالات
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