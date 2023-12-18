أصيبت إسرائيلية الإثنين إثر عملية إطلاق نار استهدفت سيارة في منطقة بنيامين وسط الضفة الغربية المحتلة.

وعقب وقوع الحادثة، أعلنت إذاعة الجيش "إصابة إسرائيلي"، لكنها عادت وصححت بالقول: "إصابة إسرائيلية (27 عاماً)".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المصابة "في حالة متوسطة، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أغلقت الطرق المحيطة بموقع الحادثة وبدأت مطاردة المنفذين، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار حتى الساعة (09:20 ت.غ) من صباح الاثنين.

وفور الحادثة أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مداخل مدينة رام الله الشمالية، و15 بلدة في محيط رام الله.

ومنعت قوات من جيش الاحتلال المواطنين المرور عبر مداخل البلدات، وفق شهود عيان.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد بلدات ومدن ومخيمات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، كان آخرها اقتحام مخيم الفارعة صباح الاثنين قرب مدينة طوباس واستشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال.

وتتزامن الاقتحامات مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري أزيد من 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.