وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم (الاثنين)، إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين تركز أساساً على "عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة وحماية المدنيين وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وقال أوستن في منشور على منصة إكس: "وصلتُ إلى تل أبيب، حيث سألتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والمجلس الوزاري الحربي".

وأضاف: "سأجدد التزام الولايات المتحدة الحديدي بأمن إسرائيل، وسأناقش عمليات الجيش الإسرائيلي لتفكيك حماس، وأؤكد الحاجة إلى حماية المدنيين من الأذى، وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أوستن وصل إلى إسرائيل برفقة رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة للجيش الأمريكي تشارلز براون.

تأتي زيارة أوستن عقب أخرى أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأسبوع الماضي إلى تل أبيب، وبعد أيام من تصريحات حادة للرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا فيها إسرائيل إلى "بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين" في غزة.

وتشير تقارير إلى وجود خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، إلى جانب العدد الكبير للضحايا المدنيين الفلسطينيين.

كان وزير الدفاع الأمريكي قد أشار مطلع الشهر الجاري خلال منتدى ريغان السنوي في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، إلى أنه يحث بشكل شخصي القادة الإسرائيليين على تجنب وقوع قتلى وجرحى من المدنيين، والكف عن "الخطاب غير المسؤول"، ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أنه ينصح القادة الإسرائيليين بتوسيع نطاق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير، مضيفاً أنه "في هذا النوع من القتال، السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإنْ دفعْتَهم إلى أحضان العدو، فستكون النتيجة هزيمة استراتيجية بدلاً من نصر تكتيكي".

وتتزامن زيارة أوستن مع توقع أن يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، على مشروع قرار تقدمت به الإمارات يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.

وقال دبلوماسيون لرويترز إن مصير مشروع القرار يتوقف على "المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص".

وتهدف زيارات المسؤولين الأمريكيين لتل أبيب إلى حث إسرائيل على الانتقال بعملياتها العسكرية في قطاع غزة إلي مرحلة ثانية تكون فيها الأهداف أكثر تركيزاً وتستهدف بشكل مباشر مقاتلي حماس، وتقلل من عمليات القصف العشوائي.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، حسب آخر إحصائية أُعلنت 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفق مصادر فلسطينية وأممية.