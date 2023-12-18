قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم (الاثنين)، إن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوباً للحرب في قطاع غزة، ما يشكّل جريمة حرب، كما أن الجيش يعرقل عمداً المساعدات الإنسانية.

وقال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" إنه "لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها وتعكس نية تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب الحرب. على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة".

ولفت إلى أن "الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلاً عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاماً، يرقيان إلى مصافّ العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. وبصفتها القوة المحتلة في غزة بموجب (اتفاقية جنيف الرابعة)، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية".

وشدد على أن "على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف فوراً عن استخدام تجويع المدنيين أسلوباً للحرب، والالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وترفع حصارها عن قطاع غزة. على الحكومة أن تعيد توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم".

ولفت إلى أن "على الحكومات المعنية مطالبة إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات. كما على الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا، وغيرها، تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل ما دام جيشها يستمر في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.

وذكر أن "الحكومة الإسرائيلية تضاعف عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع سلاحاً للحرب. الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي".

طوابير

في غضون ذلك، يصطف مئات النازحين بمخيم النصيرات في طوابير طويلة للحصول على الدقيق، أمام مركز التموين التابع لوكالة "أونروا"، في ظل شُحٍّ كبير في المواد الغذائية الأساسية.

وقال مسؤول بـ"أونروا" إن "عملية توزيع الطحين تعثرت في بعض المناطق بفعل العدوان الإسرائيلي العنيف".

وأشار إلى أن هناك توافقاً على آلية توزيع جديدة أسهل بالتعاون مع البلديات ولجان الأحياء والوجهاء والمخاتير.

ويعاني سكان غزة وضعاً إنسانياً وصحياً كارثياً، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

ويقول الشاب مالك يعقوب: "نتوجه يومياً إلى مركز التسليم (المخازن) على شارع صلاح الدين في دير البلح، بعد الحصول على ورقة من مركز التموين في مخيم النصيرات لتسليمنا 3 أكياس من الطحين، يزن الكيس 25 كيلوغراماً".

ويضيف: "هناك ازدحام شديد وصعوبة في الوصول إلى الشخص المكلف بالمناداة على المواطنين للتسلم، وإن لم أتمكن من الحصول على الطحين اليوم سأضطر إلى البحث عنه في الأسواق وشرائه بأسعار خيالية".

ويوضح أن "سعر الكيلوغرام الواحد يتجاوز 20 شيكل (5.2 دولار تقريباً)، بعد أن كان 3 شواكل (أقل من دولار واحد) قبل الحرب".

وأثار فقدان الدقيق من الأسواق في قطاع غزة أزمة إنسانية حقيقية، وأصبح الحصول على رغيف الخبز حلماً صعب المنال في الكثير من المناطق، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي عشرات المخابز، ونفاد الوقود والغاز اللازم لتشغيل الباقي منها.

آلية التوزيع

وتوزع "أونروا" الدقيق على الأسر في قطاع غزة، لاجئين ومواطنين، حسب عدد أفراد الأسرة بشكل تنازلي، لكنّ الكثيرين أبدوا امتعاضهم من تأخر عملية التوزيع والازدحام الشديد.

وقال المتحدث باسم "اونروا" عدنان أبو حسنة: "إن الوكالة شرعت، منذ نحو شهر، بتوزيع الدقيق على سكان قطاع غزة حسب عدد أفراد العائلة، بدءاً بالأسر الكبيرة وصولاً إلى الأقل عدداً، فالأقل".

وأوضح أن "عملية التوزيع تسير على قدم وساق في بعض المحافظات، وتعثرت في البعض الآخر بفعل العدوان الإسرائيلي العنيف في تلك المحافظات"، مبيناً أن "التوزيع وصل حالياً إلى الأسر المكونة من 7 أفراد".

وأشار المسؤول إلى وجود "توافق على آلية توزيع جديدة أسهل، بالتعاون مع البلديات ولجان الأحياء والوجهاء والمخاتير في بعض المناطق"، معرباً عن أمله في أن تنجح الآلية الجديدة في إيصال الدقيق إلى الأسر كافة.

كانت بلدية غزة قد حذَّرت من وجود نقص حادٍّ في السلع الأساسية والمواد التموينية في غزة والشمال، بسبب عدم دخول المساعدات الإغاثية بشكل كافٍ، وتدمير الجيش الإسرائيلي معظم أسواق المدينة.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ يونيو/حزيران 2007، وتفرض قيوداً على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع.

وبعد أيام من اندلاع الحرب على غزة، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فرض "حصار شامل" على غزة، قائلاً: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (ستصل للقطاع)"، وفق ما نقلته القناة "13" الإسرائيلية.

وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة وكميات وقود شحيحة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.