سياسة
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"وصلتم متأخرين".. كيف ردت القسام على إعلان الاحتلال اكتشاف نفق كبير بغزة؟
ردَّت كتائب القسَّام على فيديو إعلان إسرائيل اكتشاف نفق كبير بغزة، بفيديو جاء فيه "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"، متضمناً مقاطع من اكتشاف جيش الاحتلال النفق، ومشاهد من عملية "طوفان الأقصى".
"وصلتم متأخرين".. كيف ردت القسام على إعلان الاحتلال اكتشاف نفق كبير بغزة؟
القسام رداً على إعلان إسرائيل اكتشاف نفق كبير بغزة: "وصلتم متأخرين" / صورة: AFP
18 ديسمبر 2023

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة "حماس"، الاثنين، مقطع فيديو ردّاً على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف نفق للمقاومة في قطاع غزة.

وتظهر في الفيديو، الذي تضمن رسالة من القسام لجيش الاحتلال جاء فيها "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"، مقاطع من اكتشاف جيش الاحتلال النفق، وتجوال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، فيه.

وتتابعت في مقطع الفيديو بعد ذلك مشاهد من عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام في المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وتضمنت المشاهد عمليات تفجير ضد قوات إسرائيلية واختطاف جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية بقذائف مضادة للدروع، في إشارة إلى أن المهمة التي كان هذا النفق مخصصاً لها "قد أُنجزت".

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اكتشاف نفق شمالي قطاع غزة، بطول 4 كيلومترات، وبأبواب صُلبة صُمِّمت لمنع دخول القوات الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب إنه "أجرى عمليات استكشافية في النفق، وكشف أكثر من 4 كيلومترات من مساره، الذي يصل أقصى عمق له إلى نحو 50 متراً".

وأضاف: "تقع أقرب فتحة للنفق على بعد نحو 400 متر من معبر إيرز (بيت حانون) شمال قطاع غزة".

وأشار جيش الاحتلال إلى أن مسار النفق "يتفرع إلى عدة أفرع وخطوط جانبية تُشكِّل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق".

وعن محتويات النفق، قال جيش الاحتلال: "يحتوي المسار على البنى التحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصُّلبة التي صُمِّمت لمنع دخول قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "يسمح النفق بحركة المركبات داخله، وقد عُثر فيه على عديد من الوسائل القتالية التابعة لمنظمة حماس".

وتعتبر شبكة الأنفاق في قطاع غزة إحدى الوسائل المعقدة التي تعرقل تقدم القوات الإسرائيلية المتوغلة، فقد لوَّحت إسرائيل بإغراقها بمياه البحر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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