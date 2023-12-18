سياسة
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بنسبة 89.6%.. هيئة الانتخابات المصرية تعلن فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة
أعلن حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى 2030، مؤكداً حصوله على 89.6% من الأصوات الصحيحة.
بنسبة 89.6%.. هيئة الانتخابات المصرية تعلن فوز السيسي بولاية رئاسية جديدة
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تعلن فوز عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة / صورة: AFP
18 ديسمبر 2023

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة تمتد إلى عام 2030، بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين الصحيحة.

جاء ذلك وفق ما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة بعد أيام من إجراء الانتخابات خارج وداخل مصر، تحت إشراف قضائي وتأمين واسع.

وقال إن السيسي "حصل على 89.6% من الأصوات الصحيحة"، مشيراً إلى أن "44.7 مليون ممن لديهم حق الاقتراع أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة بلغت 66.8%".

وأوضح بدوي، في المؤتمر الذي نقله التليفزيون الحكومي، أن الهيئة اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسة، وتضمنت فوز السيسي بمنصب رئاسة الجمهورية لمدة 6 سنوات.

وأوضح أن الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي تبدأ من اليوم التالي لانتهاء فترة رئاسته الحالية مطلع العام المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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