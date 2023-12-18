أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة تمتد إلى عام 2030، بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين الصحيحة.

جاء ذلك وفق ما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة بعد أيام من إجراء الانتخابات خارج وداخل مصر، تحت إشراف قضائي وتأمين واسع.

وقال إن السيسي "حصل على 89.6% من الأصوات الصحيحة"، مشيراً إلى أن "44.7 مليون ممن لديهم حق الاقتراع أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة بلغت 66.8%".

وأوضح بدوي، في المؤتمر الذي نقله التليفزيون الحكومي، أن الهيئة اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسة، وتضمنت فوز السيسي بمنصب رئاسة الجمهورية لمدة 6 سنوات.

وأوضح أن الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي تبدأ من اليوم التالي لانتهاء فترة رئاسته الحالية مطلع العام المقبل.