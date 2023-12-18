كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، عن وفاة عدد من الأسرى الذين اعتُقلوا من قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مركز احتجاز إسرائيلي قرب مدينة بئر السبع (جنوب).

وقالت الصحيفة إن "مئات الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من قطاع غزة مؤخراً ظلوا محتجزين لأسابيع في مركز اعتقال قرب بئر السبع"، معلنة أن "عديداً منهم ماتوا داخل المنشأة (مركز الاحتجاز)"، دون ذكر عددهم.

وتابعت: "لم تتضح ظروف مقتلهم بعد، وحسب الجيش الإسرائيلي فإنهم إرهابيون، والقضية قيد التحقيق"، حسب الصحيفة.

وفي السياق، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن "المعتقلين احتجزوا في مجمعات مسيَّجة وأعينهم مغطاة وأيديهم مكبَّلة معظم اليوم، فيما تظل الأضواء مضاءة طوال الليل".

وأوضحت أن مركز الاحتجاز، الذي يُنقَل المعتقلون إليه، يقع في قاعدة "سدي تيمان"، مبينة أن "أعمار المعتقلين متفاوتة وهم بين قُصَّر وكبار".

وتابعت الصحيفة أن المحتجزين "يُربطون بالأغلال التي تسمح لهم بالحركة وتناول الطعام بشكل محدود، بينما ينامون على فرشات رقيقة على الأرض في 3 مجمَّعات سجون، يتسع كل منها لنحو 200 معتقل".

وأفادت "هآرتس" بأنها علمت أنه جرى مؤخراً بناء مجمّع سجون رابع في قاعدة "سدي تيمان"، موضحةً أن "المعتقلين يُنقلون إليه".

وحسب الصحيفة، فإن "الجيش يعيّن ضابط اتصال للمعتقلين في كل مجمّع، يكون مسؤولاً عن التواصل بين جنود الحراسة والمعتقلين، كما أن منسق المحتجزين نفسه مسؤول أيضاً عن توزيع الطعام".

وأضافت: "يجري تحويلهم إلى التحقيقات، وحسب الجيش الإسرائيلي، يُعاد المعتقلون الذين يتبيّن أنهم لم يشاركوا في نشاط إرهابي إلى القطاع، فيما يُنقل المعتقلون الآخرون إلى مصلحة السجون الإسرائيلية".

ووفق "هآرتس"، فقد "أُحضر سكان غزة الذين أُسِروا في أثناء هجوم حماس على المستوطنات المحيطة بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى المكان (في إشارة إلى قاعدة سدي تيمان)".

وقالت: "الأسبوع الماضي، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعتقل أكثر من 500 ناشط في قطاع غزة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، بينهم نحو 350 ناشطاً من حماس، و120 ناشطاً من الجهاد الإسلامي"، وفق تعبيرها.

وأوردت الصحيفة أنه "يوجد قرب السجون مستشفى ميداني يعالج المعتقلين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".

كما أشارت إلى أنه "بعد بدء العملية البرية في قطاع غزة، اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي أيضاً نساء وقاصرين غزّيين"، قالت إنهم "محتجزون في مركز احتجاز في قاعدة عنات، قرب مدينة القدس".

معتقلون بقانون خاص

وفي السياق، أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن "سكان غزة الذين اعتُقلوا في أثناء الحرب محتجزون بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، الصادر عام 2002".

وقالت: "لا ينطبق هذا القانون على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، وحتى بداية الحرب لم يجرِ تطبيقه تقريباً".

وأشارت إلى أن القانون "يستهدف معاملة مواطني لبنان وقطاع غزة، الذين لا تعتبرهم إسرائيل أسرى حرب، وشاركوا في الأعمال العدائية ضد الدولة"، وفق تعبيرها.

وتابعت: "بعد وقت قصير من بداية الحرب، وُضع عدد من أنظمة الطوارئ التي جعلت ظروف التعامل مع المعتقلين من هذه الفئة أسوأ، وسمحت باحتجازهم لفترات أطول قبل بدء المراجعة القضائية".

وأشارت إلى أنه "وفقاً للنسخة الحالية من القانون، يجب إصدار أوامر الاعتقال خلال 30 يوماً وعرضها على القاضي خلال 45 يوماً من اعتقالهم".

وأضافت: "تحق للمعتقلين بموجب القانون رؤية محامٍ بعد 28 يوماً من يوم الاعتقال، لكن يمكن للقاضي أن يؤكد عدم السماح للمعتقل بتلقي المشورة القانونية لمدة 80 يوماً وإجراء المراجعة القضائية لقضيته دون محامٍ".

وقالت: "حتى الآن، جرى تقديم 71 من سكان غزة الذين اعتُقلوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أو في قطاع غزة نفسه، للمثول أمام القاضي، الذي وافق على استمرار اعتقالهم جميعاً".

وتابعت الصحيفة: "بموجب القانون، ينبغي تقديمهم إلى المراجعة القضائية كل 6 أشهر، ويمثل جميع المعتقلين في غزة أمام المحكمة المركزية في بئر السبع".

عديد من المعتقلين "مدنيون"

وعلى هذا النحو، ذكرت "هآرتس" أنه حسب البيانات التي قدمها الجيش إلى منظمة "هموكيد" لحماية الفرد (غير حكومية)، فإنه اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري ) "كان 260 معتقلاً في السجون تحت صفة مقاتلين غير شرعيين".

وقالت: "في إطار أنشطته في قطاع غزة، يعتقل الجيش الإسرائيلي عديداً من سكان غزة، بما في ذلك المدنيون".

وأضافت: "قال الجيش ردّاً على ذلك، إن الذين اعتُقلوا خلال العمليات العسكرية بقطاع غزة محتجزون لسبب معقول، هو أنهم متورطون في نشاط إرهابي".

وتابعت: "المعتقلون محتجزون في مرافق الاحتجاز حتى يُنقلهوا إلى جهاز الأمن وإخضاعهم لمراجعة قضائية لمدة تصل إلى 14 يوماً بعد صدور أمر الاعتقال الدائم وفقاً للقانون".

وحسب الجيش فإن "النساء المسجونات بموجب القانون يُحتجزن في مركز احتجاز منفصل عن السجناء الذكور، ويخضعن لعملية المراجعة القضائية نفسها".

وتعليقاً على تقرير "هآرتس"، دعت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان مشترك، الاثنين، إلى الضغط دولياً على إسرائيل لكشف مصير معتقلي قطاع غزة المختطفين.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت المؤسستان في بيان مشترك، إن "الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحق معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية".

وأشارت المؤسستان إلى أن "مستوى التخوفات على مصير الأسرى مبني على ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخراً، ولا نستبعد إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة".