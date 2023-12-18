سياسة
1 دقيقة قراءة
الرئيس التركي يلتقي نظيرته المجرية في بودابست
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيرته المجرية كاتالين نوفاك، في بودابست. وتوجه أردوغان عقب اللقاء إلى "دير كارميليتا"، حيث سينعقد الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والمجر.
الرئيس التركي يلتقي نظيرته المجرية في بودابست
الرئيس التركي يلتقي نظيرته المجرية في بودابست / صورة: AA
18 ديسمبر 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، نظيرته المجرية كاتالين نوفاك، في العاصمة بودابست.

وعُقد اللقاء بين أردوغان ونوفاك في قصر ساندور، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وتوجه أردوغان عقب اللقاء إلى "دير كارميليتا"، حيث سينعقد الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والمجر.

ومن المتوقع أن يلتقي أردوغان قبيل الاجتماع، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل أردوغان إلى العاصمة بودابست في زيارة رسمية إلى المجر تلبية لدعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us