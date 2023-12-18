التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، نظيرته المجرية كاتالين نوفاك، في العاصمة بودابست.

وعُقد اللقاء بين أردوغان ونوفاك في قصر ساندور، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وتوجه أردوغان عقب اللقاء إلى "دير كارميليتا"، حيث سينعقد الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والمجر.

ومن المتوقع أن يلتقي أردوغان قبيل الاجتماع، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل أردوغان إلى العاصمة بودابست في زيارة رسمية إلى المجر تلبية لدعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.