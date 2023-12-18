سياسة
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بعد قصف متبادل.. إسرائيل: حزب الله يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية
استمر القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق حدودية بجنوب لبنان، فيما أعلنت هيئة البث العبرية انطلاق صافرات الإنذار شمال إسرائيل، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" يجر لبنان إلى "حرب غير ضرورية".
بعد قصف متبادل.. إسرائيل: حزب الله يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية
دخان يتصاعد في الجانب اللبناني بعد القصف الإسرائيلي حول قرية عيتا الشعب بجنوب لبنان / صورة: AFP
18 ديسمبر 2023

تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على عدة بلدات حدودية جنوب لبنان، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي "استهدف أطراف بلدات عيتا الشعب والجبين والضهيرة، ومنطقة اللبونة، والطباسين وأطراف الناقورة في القطاع الغربي، جنوب لبنان".

وذكرت الوكالة أنه منذ الساعة الثامنة والثلث من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، تتعرض أطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي مُعادٍ (إسرائيلي) متقطع مصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (شمال إسرائيل).

وكانت الوكالة أشارت إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي "حلَّق صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً إلى نهر الليطاني".

ولفتت إلى إن الجيش الإسرائيلي "استمر بتعدّياته ليلاً حتى قرابة الساعة العاشرة، إذ قصف بشكل متقطع أطراف بلدة عيتا الشعب، وأنارت القنابل المضيئة المُعادية سماء المنطقة، وصولاً إلى بلدة المنصوري".

وعلى الجهة المقابلة، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بـ"انطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل"، دون مزيد من التفاصيل.​​​​​​​

"حرب غير ضرورية"

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن انتهاكات "حزب الله" قرار الأمم المتحدة رقم 1701 جعلته "مُلغىً وباطلاً"، مضيفاً أن الحزب "يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية".

جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري.

وقال هاغاري: "حزب الله، وهو وكيل إيران، يجر لبنان إلى حرب غير ضرورية، من شأنها أن تكون لها عواقب وخيمة على الشعب اللبناني".

وأضاف: "هذه حرب لا يستحقونها".

وأوضح هاغاري أن "الحقائق على الأرض تتحدث عن نفسها، إن انتهاكات حزب الله قرار الأمم المتحدة رقم 1701 جعلته مُلغىً وباطلاً".

وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنَّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو لوقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا لإيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني، جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

ومنذ عام 2006 حتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت الحدود الجنوبية استقراراً كبيراً رغم خروقات محدودة، فلم يُظهر "حزب الله" وجوداً عسكريّاً علنيّاً وسط الحديث عن وجود أنفاق ومخابئ له.

لكن منذ أن دخل "حزب الله" على خط حرب غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر قصف مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، ورد تل أبيب بعنف على بلدات جنوبية، تزايدت المخاوف من احتمالات نشوب "حرب شاملة" بين البلدين.

وفي الأيام الماضية، تزايد حديث الأوساط السياسية في لبنان عن احتمالات تعديل القرار "1701" ليمثل مخرجاً للتوتر الراهن على الحدود، لكن مطلعين على مسار الأحداث في البلاد يشيرون إلى أن تعديل القرار أمر غير وارد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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