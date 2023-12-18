قالت شركة إنفنتور كيميكال تانكرز النرويجية، المالكة لناقلة الكيماويات سوان أتلانتيك، إن الناقلة أصيبت "بجسم" غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، الاثنين، دون أن يسفر الحادث عن إصابة أحد من أفراد الطاقم.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز، الاثنين، إن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة USS كارني استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

من جانبها، قالت شركة شحن الحاويات التايوانية إيفرجرين، الاثنين، إنها قررت التوقف مؤقتاً عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وأضافت إيفرجرين أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لمواني البحر الأحمر ستُبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعاراً آخر، بينما سيُعاد توجيه سفن الحاويات، التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر، حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى المواني.

على صعيد آخر، رجّحت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية"، الاثنين، وقوع انفجار بمياه البحر الأحمر على بعد ميلين من سفينة كانت تبحر قبالة سواحل اليمن.

وذكرت الهيئة في بيان على منصة "إكس" أنها تلقت "تقريراً عن وقوع حادث في محيط مضيق باب المندب، على بعد 30 ميلاً بحريّاً جنوب مدينة المخا اليمنية".

وتابعت الهيئة أن "الرّبان أبلغها باحتمال حدوث انفجار في الماء على مسافة 2 ميل بحري قبالة أحد أقسام السفينة (التي يقودها)".

وأضافت أن "السلطات تجري تحقيقات" لكشف حقيقة ما يحدث، وختمت بيانها بالقول: "ننصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأي نشاط مشبوه".

ولم تكشف الهيئة البريطانية حتى الساعة (07:40 ت.غ) أي تفاصيل بشأن هوية السفينة أو طبيعة الضرر الذي أصابها أو مصدره.

يأتي ذلك وسط حالة من عدم الاستقرار بالتجارة عبر البحر الأحمر، بعد شهر من توعد جماعة "الحوثي" اليمنية باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن أطقم هذه السفن.

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتوالى الهجمات الحوثية، وكان آخرها اعتراض الناقلة التجارية النرويجية "ستريندا" في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسفينتي حاويات في 15 من الشهر ذاته.

وقالت الجماعة إنها استهدفت هذه السفن بـ"صواريخ بحرية مناسبة"، دون الكشف عن حجم الأضرار التي تعرضت لها هذه السفن، أو ما إذا جرى سحبها إلى السواحل اليمنية.

ويقع مضيق باب المندب بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا، ويربط البحر الأحمر خليج عدن بالمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن مدة 14 يوماً في المتوسط، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

ومع حفر قناة السويس شمال مصر، اكتسب المضيق أهمية استراتيجية.