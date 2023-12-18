سياسة
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لاستهدافها كنيسة في غزة ومنزل موظف برفح.. إيطاليا وفرنسا تنتقدان إسرائيل
انتقد وزير الخارجية الإيطالي إسرائيل بعد مقتل امرأتين في كنيسة بقطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال لن تساعد إسرائيل في حربها ضد حماس, فيما طالبت وزيرة الخارجية الفرنسة إسرائيل بتوضيح ملابسات مقتل أحد موظفي الوزارة بعد استهداف منزله في رفح.
لاستهدافها كنيسة في غزة ومنزل موظف برفح.. إيطاليا وفرنسا تنتقدان إسرائيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه للمباني ودور العبادة في غزة / صورة: Reuters
18 ديسمبر 2023

انتقد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بشأن ما نُسب إليها من إطلاق نار وقتل امرأتين في مجمع مسيحي بقطاع غزة قائلاً إن مثل هذه الأفعال "لن تساعد إسرائيل في حربها لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)".

وقال تاياني: "أطلق قناص (إسرائيلي) النار على امرأتين داخل كنيسة. هذا لا علاقة له بالقتال ضد حماس، لأن الإرهابيين لا يختبئون بالتأكيد في الكنائس"، في انتقاد نادر لإسرائيل من إيطاليا.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس، السلطة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، مطلع هذا الأسبوع، إن الامرأتين، وهما ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر، قُتلتا بالرصاص في مجمع رعية العائلة المقدسة في غزة.

وقال بيان البطريركية إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص في أثناء محاولتهم حماية آخرين.

وندد البابا فرنسيس، أمس الأحد، بالهجوم المزعوم، وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم أساليب "الإرهاب" في قطاع غزة الذي تحكمه حماس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، إن الحادث لا يزال قيد المراجعة.

ويبلغ عدد سكان غزة 2.3 مليون نسمة، بينهم ما يقدر بنحو 1000 مسيحي.

وعرضت إيطاليا دعماً صريحاً على إسرائيل منذ الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها مثل عديد من الدول الغربية تشعر بقلق إزاء ارتفاع عدد القتلى خلال الحرب الجوية والبرية الطويلة التي تخوضها إسرائيل في غزة.

فرنسا تطالب بأسباب مقتل موظف

وفي السياق، طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الأحد، إسرائيل بتوضيح ملابسات مقتل أحد موظفي الوزارة، السبت، متأثراً بإصابته بقصف استهدف منزلاً سكنيّاً في رفح جنوبي غزة مساء الأربعاء الماضي.

وقالت كولونا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في تل أبيب: "طلبنا منذ الأمس، والآن كررت ذلك لإيلي كوهين، بأنه لا بد من تسليط الضوء بشكل كامل على الملابسات التي يمكن أن تفسّر استهداف هذا المنزل، بعد التفجير الذي أسفر على الأقل عن موت هذا الموظف في معهدنا الفرنسي".

وأضافت: "الوزير (كوهين) وعدني بتزويدي بالمعلومات، وأنا أعوّل عليه للعودة إلينا سريعاً بالملابسات الدقيقة والمبررات التي يمكن أن تكون أدت إلى استهداف هذا المنزل، وهو ما لا نعرفه ويمكننا القول إننا لا نفهمه".

وفي وقت متأخر السبت، أدانت الخارجية الفرنسية، في بيان، وفاة أحد موظفيها متأثراً بجراح أُصيب بها في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت الخارجية أن "بعض الموظفين لجؤوا إلى منزل زميل لهم يعمل في القنصلية الفرنسية، وتعرض المنزل لقصف إسرائيلي، بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وقالت الوزارة إن "فرنسا تدين قصف المبنى السكني، الذي أسفر عن سقوط نحو 10 ضحايا مدنيين آخرين"، وطالبت السلطات الإسرائيلية بـ"توضيح الظروف التي جرى في ظلها هذا القصف في أسرع وقت".

ورغم مقتل الموظف الدبلوماسي الفرنسي، جددت كولونا دعم بلادها "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وقالت في المؤتمر الصحفي نفسه: "أنا هنا لأؤكد تضامن فرنسا مع الشعب الإسرائيلي".

كما كتبت في حسابها على "إكس": "جئت إلى إسرائيل لأقول إننا لا ننسى مأساة 7 أكتوبر، إنما يجب أيضاً حماية حياة المدنيين الفلسطينيين بشكل أفضل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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