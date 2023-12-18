سياسة
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أردوغان: علاقتنا بالمجر استراتيجية.. وأوربان: أمن بلادنا مرتبط بوجود تركيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن علاقة بلاده مع بودابست ارتقت إلى الشراكة الاستراتيجية المعززة، فيما شدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على أن أمن بلاده مرتبط بوجود تركيا، فيما وقّع البلدان على اتفاقية تعاون مكونة من 17 مادة.
أردوغان: علاقتنا بالمجر استراتيجية.. وأوربان: أمن بلادنا مرتبط بوجود تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالعاصمة بودابست يشيدان بالعلاقات المتبادلة بين البلدين / صورة: AA 
18 ديسمبر 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتقاء العلاقات بين تركيا والمجر إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية المعززة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الاثنين، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالعاصمة بودابست.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "من خلال الإعلان السياسي المشترك الذي أبرمناه مع أوربان نقلنا علاقاتنا مع المجر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المعززة".

وأوضح أن حجم التجارة بين تركيا والمجر خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري تجاوز 4 مليارات دولار، وتخطى بذلك إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال العام المنصرم.

وأضاف أردوغان أنه بحث مع أوربان علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي والقضايا الراهنة، بما فيها التطورات في أوكرانيا وغزة.

وحول أحداث غزة قال أردوغان: "تركيا تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة منذ اليوم الأول للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ومنع انتشار الصراع".

وتابع: "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية رئيسية في توجيه الرسائل الصحيحة إلى إسرائيل وإنهاء المذبحة (في غزة)".

"أمننا مرتبط بوجود تركيا"

من جانبه، شدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على ارتباط أمن بلاده بوجود تركيا.

وقال إنه "لا أمن للمجر دون وجود تركيا"، مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخاطب الرئيس أردوغان قائلاً: "طرحتم مشروعاً كبيراً جدّاً للقرن القادم، الذي سيكون قرنكم، ولإيماننا بذلك عقدنا الاتفاقات معكم".

وأشار إلى رفع العلاقات التركية-المجرية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المعززة، مضيفاً: "هذا هو الأقوى في الدبلوماسية من ناحية الصداقة والأخوة".

اتفاقية تعاون من 17 مادة

وفي السياق، وقعت تركيا والمجر اتفاقية تعاون مكونة من 17 مادة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ووقع أردوغان وأوربان الإعلان السياسي المشترك بشأن الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين تركيا والمجر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المعززة.

وشملت الاتفاقية مذكرة تفاهم حول الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في ما يخص سياسات الخريجين وبرامج المنح الدراسية، وإعلان النيات لعام التعاون المشترك للعلوم والابتكار 2025.

كما شملت مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار في مجالات التكنولوجيا الدفاعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وأخرى للتعاون في مجالات السياسة السمعية البصرية والاتصال الحكومي، فضلاً عن مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الطاقة النووية.

كما تضمنت اتفاقية تعاون بين وزارتي خارجية البلدين، وأخرى للتعاون بمجال حالات الطوارئ المدنية، وإعلان النيات بشأن إنشاء آلية التعاون المشترك بين وزارة الداخلية التركية ونظيرتها المجرية.

واحتوت أيضاً 3 مذكرات تفاهم بين شركات تركية وأخرى مجرية للتعاون في ما بينها، وبروتوكول تعاون بين رئاسة أرشيف الدولة بتركيا ومؤسسة الأرشيف الوطني المجرية، وبروتوكول تعاون إضافي بين هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية "تي آر تي" ونظيرتها المجرية "DUNA"، وبروتوكول تعاون في مجال علم التركيات بين معهد يونس أمره الثقافية وجامعة "Eötvös Lorand" المجرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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