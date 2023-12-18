أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، أنها أوقعت قتلى وجرحى في استهداف جنود وآليات عسكرية إسرائيلية شمال قطاع غزة وجنوبه.

وقالت "القسام"، في بيانات متوالية عبر منصة تليغرام، إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف جيب صهيونية من نوع همر بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا (شمال القطاع)".

وأضافت أنها دمرت "دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة تاندوم شرق بيت لاهيا".

وأوضحت أن مقاتليها "تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خان يونس (جنوب القطاع) وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

كما أنهم "تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في بيت لاهيا ومن ثم استهدافها بقذيفة TBG والاشتباك معها من نقطة صفر والإجهاز على جميع أفراد القوة".

وذكرت "القسام" أنها "دمرت ناقلة جند صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفتي الياسين 105 في بيت لاهيا وفجرت عدداً من العبوات المضادة للأفراد في جنود الاحتلال (الإسرائيلي) الذين حاولوا إنقاذ الجرحى".

وفي هذا الصدد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، عن مقتل ضابطين في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى اليوم إلى سبعة، والحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 461 قتيلاً.

وقال الجيش في بيان إن "الرائد يارين جاهالي (22 عاماً)، من رحوفوت (وسط)، وهو قائد فصيلة في دورية جفعاتي، قُتل في معركة جنوب قطاع غزة".

وأضاف أن "الرائد (احتياط) نتانئيل سيلبيرج (33 عاماً) من (مستوطنة) نعما (شرق الضفة الغربية) قائد فريق في وحدة ياهالوم، قُتل في معركة شمال قطاع غزة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من كتيبة الهندسة 605 بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. وجرى تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلته".

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 461، وفق البيان ذاته.

وعلى صعيد الإصابات، أعلن جيش الاحتلال، الاثنين، إصابة 17 ضابطاً وجندياً في المعارك التي يواجهها بقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الجيش في بيانات متفرقة على موقعه الإلكتروني، إن "17 ضابطاً وجندياً أصيبوا في معارك بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبذلك يرتفع العدد المعلن عنه للضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب البرية في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 704.

وأوضح الجيش أن من بين المصابين "160 تعرضوا لجروح خطيرة، و270 لجروح متوسطة و274 آخرين تعرضوا لإصابات طفيفة".

وبإعلان ارتفاع عدد مصابي الجيش الإسرائيلي اليوم، ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد مصابي القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1831 ضابطاً وجندياً.

ولم يكشف جيش الاحتلال حتى الساعة (14:55ت.غ) أي تفاصيل بشأن ملابسات المعارك التي تسببت في إصابة عناصر من قواته، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي السياق، ذكر الجيش الإسرائيلي في بياناته أن من بين إجمالي المصابين منذ بداية الحرب هناك "289 لديهم جروح خطيرة و512 أصيبوا بجروح متوسطة و1030 تعرضوا لإصابات طفيفة".

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية المسلحة، وفق اعتراف مسؤولين إسرائيليين، قالوا إن جيش بلادهم يدفع "ثمناً باهظاً" في غزة.