سياسة
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خلال 55 يوماً.. الهلال الأحمر الفلسطيني:  4301 شاحنة دخلت عبر معبر رفح
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشاحنات المستلمة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح خلال الفترة بين 21 أكتوبر/تشرين الأول و16 ديسمبر/كانون الأول بلغ 4301 شاحنة، احتوت على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.
خلال 55 يوماً.. الهلال الأحمر الفلسطيني:  4301 شاحنة دخلت عبر معبر رفح
الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إن عدد الشاحنات المستلمة عبر معبر رفح 4301 / صورة: AA
18 ديسمبر 2023

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، إن عدد الشاحنات التي دخلت معبر رفح واستلمتها بلغ 4301، في الفترة بين 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضافت الجمعية في بيان: "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، 4301 شاحنة منذ تاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول، وحتى تاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول".

وقالت إن "الشاحنات تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية، ومستلزمات طبية وأدوية".

وذكرت أن إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات المستلمة بلغ 2746 شاحنة، وزعتها على مراكز النزوح والعائلات المستضيفة والتجمعات السكنية والجهات ذات العلاقة، من ضمنها 310 شاحنات أرسلتها الجمعية إلى مناطق شمال غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس"، التي استمرت أسبوعاً وانتهت صبيحة 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشارت إلى أن "1555 شاحنة سلمت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة".​​​​​​​

وكان القطاع يستقبل يومياً نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويعاني سكان غزة وضعاً إنسانياً وصحياً كارثياً، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين، 19 ألفاً و453 شهبداً فلسطينياً، بالإضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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