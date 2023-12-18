أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 19 ألفاً و453، بالإضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث الوزارة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي: "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 19453 شهيداً، و52286 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأكد القدرة أنه "خلال الساعات الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في مناطق قطاع غزة كافة، وصولاً إلى قصف مجمع ناصر الطبي (جنوب)، واستشهاد الطفلة دنيا أبو محسن وهي على سرير العلاج".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عبر منصة "تليغرام"، تعرُّض "مجمع ناصر الطبي" بمدينة خان يونس جنوب القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية أسفر عن مقتل طفلة.

وأشار القدرة إلى أنه "وصل إلى المستشفيات 151 شهيداً، و313 إصابة خلال الساعات الماضية بفعل المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا (شمال)، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وملقى على الطرقات".

والأحد، استُشهد وأصيب عشرات من الفلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة سكنية كاملة في بلدة جباليا بمحافظة شمالي قطاع غزة، وفق شهود عيان.

بدورها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال دمرت اليوم آخر أقسام مستشفى الشفاء، وهو قسم الجراحة الذي قصفته طائرات الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد نحو عشرين نازحاً، وما تبقى فيه من الجرحى والمرضى.

وأضافت "الصحة" وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الاحتلال دمر مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، بعد حصار استمر ثمانية أيام.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية