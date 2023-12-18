تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأوراقه مرشحاً رسميّاً للانتخابات الرئاسية لعام 2024 المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل.

وقدَّم بوتين أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية، حسب بيان صادر عن قصر الكرملين، الاثنين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الروسي عزمه الترشح للرئاسة، إذ تنتهي ولايته الحالية في 7 مايو/أيار 2024.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصدر مجلس الاتحاد الروسي قراراً يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/آذار 2024.

وبموجب الإصلاحات الدستورية التي أُقرَّت عام 2020، يحق لبوتين (71 عاماً) أن يتولى فترتين إضافيتين، مدة كل منهما 6 سنوات، ما يعني أنه يمكنه البقاء بمنصبه حتى عام 2036.

وكان بوتين قد فاز بآخر انتخابات رئاسية شهدتها روسيا في عام 2018، بعد حصوله على 76.69% من الأصوات.