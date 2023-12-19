سياسة
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طبيب نرويجي يُدين قتل إسرائيل زميله وأسرته في غزة بـ"وحشية"
استنكر طبيب نرويجي قتل الجيش الإسرائيلي زميله رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة وعائلته بـ"وحشية".
طبيب نرويجي يُدين قتل إسرائيل زميله وأسرته في غزة بـ"وحشية"
رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة هاني الهيثم مع مادس غيلبرت / Others
19 ديسمبر 2023

قال الطبيب النرويجي مادس غيلبرت إن الجيش الإسرائيلي قتل بـ"وحشية" رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة هاني الهيثم، وزوجته الطبيبة سميرة غيفاري، وأطفالهما الخمسة.

وأعرب غيلبرت، الذي عمل 16 عاماً في مستشفى الشفاء، في تدوينة عبر منصة إكس، الاثنين، عن تعازيه في استشهاد زميله جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف: "بالأمس، قُتل بطريقة وحشية صديقي وزميلي العزيز الدكتور هاني الهيثم، رئيس قسم طوارئ الشفاء، مع زوجته الحبيبة الدكتورة سميرة غيفاري، وأطفالهما الخمسة شيرين وتيا وسمير ووفاء وسارة".

وقال إن "الجنود الإسرائيليين الجبناء أقدموا بدم بارد على قتل 7 مدنيين عزل"، واصفاً الهجوم بأنه ضد الإنسانية.

وتابع: "نتعهد بإعادة إعمار (مستشفى) الشفاء وغزة وفلسطين".

وخلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 19 ألفاً و453، بالإضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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