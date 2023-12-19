لليوم الـ74 توالياً من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر في حق المدنيين ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" إذ تركزت عمليات القصف فجر الثلاثاء في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، بعد يوم دام استشهد فيه أكثر من 200 فلسطيني معظمهم من الأطفال.

واستشهد 30 فلسطينياً على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت منازل عدة برفح جنوبي قطاع غزة، كما أصيب عدد آخر في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في رفح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أنه من بين الشهداء الصحفي عادل زعرب وعدد من الأطفال والنساء، في القصف الذي استهدف "ثلاثة منازل مملوكة لعائلات زعرب إذ استشهد 14 مواطناً، وعائلة عطية إذ استشهد 8 مواطنين، وعائلة عبد العال إذ استشهد ثلاثة مواطنين".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب استشهاد الصحفي عادل زعرب بقصف منزل عائلته بمحافظة رفح جنوب القطاع.

كما استشهد 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع إسرائيلي في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وهم أربعة أشقاء من عائلة أبو غزال وخامس مجهول الهوية.

كما استشهد وأصيب عدد غير محدود من المواطنين، في سلسلة غارات عنيفة شرق وشمال خان يونس وفي دير البلح.

و"قصف الاحتلال منزلاً لآل شاهين بمحيط دوار العودة في مخيم البريج جنوب مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين" وفق مصادر طبية.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.

قصف المستشفيات

قالت وزارة الصحة في غزة إن "قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصاً داخل مستشفى العودة بلا ماء ولا طعام ولا دواء وتحوله إلى ثكنة عسكرية وتحتجز بداخله العشرات من كوادره الطبية والمرضى والنازحين".

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحول مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، وتحتجز بداخله 240 شخصاً منهم 80 من الكادر الطبي و40 مريضاً و120 نازحاً، بلا ماء ولا طعام ولا دواء، كما منعت الحركة بين الأقسام".

وأضاف أن القوات الإسرائيلية "اعتقلت 6 من كوادر المستشفى، على رأسهم مديرها أحمد مهنا، بالإضافة إلى مريض ومرافق".

وفي بيان لاحق، أعرب القدرة عن استغراب الوزارة من الصمت الدولي، إزاء "المجازر" التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة. وتابع: "نستغرب الصمت الدولي وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة، في ظل عدم توفر خدمات صحية نتيجة تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ما يعني إصرار الاحتلال على الإبادة الجماعية للسكان".

ومساء الأحد، أعلن القدرة، اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى "العودة" واحتجاز مديره أحمد مهنا واقتياده لجهة غير معلومة ، بعد عدة أيام من حصاره وقصفه. وأشار أيضا إلى قيام القوات الإسرائيلية بـ"تعرية كوادر المستشفى الطبية، وتنفيذ عمليات الاستجواب في ظروف غير إنسانية".

وعاد الجيش الإسرائيلي إلى قصف مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، الذي تحول إلى مأوى لآلاف النازحين، ما أسفر عن تدمير أحد مبانيه جزئيا وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء فيما قصفت الدبابات الإسرائيلية بوابة المستشفى وساحته بعدد من القذائف.

وتسبب القصف بسقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المستشفى خلال الأسابيع الماضية من المناطق الشرقية لمدينة غزة بعد أن توغلت الدبابات الإسرائيلية في أجزاء منها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن "ما يرتكبه الاحتلال من استهداف للمستشفيات والمراكز الطبية جزء من سياسته لتصفية القطاع الصحي في غزة وإسقاط المنظومة الصحية".

وأضاف القدرة في تصريح صحفي أن "القصف الإسرائيلي للشفاء تركز على ساحة المستشفى ومبنى الجراحات التخصصي ما تسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

في السياق، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية إن مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة الذي هاجمته القوات الإسرائيلية توقف عن العمل وأُجلي مرضاه ومن بينهم أطفال، مما يعرض الخدمات الصحية المنهارة في القطاع لمزيد من المخاطر.

وقالت السلطات في غزة إن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسبوع الماضي جرافة لتدمير محيط مستشفى كمال عدوان، مما أجبر النازحين على الخروج.

وجرى إجلاء طفلين حديثي الولادة إلى منزل أسرتيهما، فيما أجلي مرضى آخرون، بمن فيهم أطفال رضع، إلى مستشفيَي الأهلي والشفاء.

ووقفت معظم المستشفيات في غزة عن العمل بسبب الحرب الاسرائيلية، وكانت الخدمات الصحية في شمال غزة هي الأكثر تضرراً.

ولجأ نحو 4000 نازح إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس الجنوبية وهم معرضون للخطر فيما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية هناك، وفق مصادر محلية.

وكشف متحدث وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي الاثنين أنه "خلال الساعات الماضية، ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كل مناطق قطاع غزة، وصولاً إلى قصف مجمع ناصر الطبي (جنوب)، واستشهاد الطفلة دنيا أبو محسن وهي على سرير العلاج".

وأشار القدرة إلى أنه "وصل إلى المستشفيات 151 شهيداً، و 313 إصابة خلال الساعات الماضية، كان أبرزها المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جباليا (شمال)، و لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 19 ألفاً و453 شهيداً فلسطينياً، بالإضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.