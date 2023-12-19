سياسة
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463 منذ بدء الحرب.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وضابط بمعارك في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي في معارك بشمال قطاع غزة، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن 4 من قوات النخبة بين 9 ضباط وجنود قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة بالقطاع، ما يرفع الحصيلة منذ بداية الحرب إلى 463 قتيلاً.
463 منذ بدء الحرب.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وضابط بمعارك في غزة
الجيش الإسرائيلي يتكبد خسائر يومية خلال العملية البرية بقطاع غزة / صورة: Reuters
19 ديسمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل ضابط وجندي في معارك بشمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 463 قتيلاً.

ونقلت هيئة البث العبرية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "الرائد احتياط دانييل يعقوب بن هاروش، والنقيب احتياط روتم يوسف ليفي، سقطا في معركة شمال قطاع غزة".

وبذلك ترتفع الحصيلة الكلية لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 463 قتيلاً من الجنود والضباط.

وكان الجيش أعلن في بيانات متفرقة الاثنين، مقتل 7 ضباط وجنود من قواته في معارك شمالي وجنوبي القطاع.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 من قوات النخبة بين 9 ضباط وجنود إسرائيليين قُتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، واعتراف مسؤولين إسرائيليين، بأن جيشهم يدفع "ثمناً باهظاً" في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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