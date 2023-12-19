أعلن حقوقيون أتراك عزمهم تقديم أدلة جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقدمت نقابة المحامين في إسطنبول طلباً في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف رئيس لجنة العدل بالبرلمان التركي النائب عن حزب العدالة والتنمية بولاية إسطنبول، جنيد يوكسل، عن أنه ذهب بمعية ممثلين لنقابة المحامين في إسطنبول إلى المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا وتقدموا بطلب لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في ضوء الأدلة الجديدة، كما التقوا المدعين العامّين والمسؤولين في المحكمة.

ويتابع المحامون الأتراك المعنيون باهتمام بالغ الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ومراحل التقاضي في المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع يوكسل في مقابلة مع وكالة الأناضول قائلاً: "بدأنا الآن عملية جمع أدلة جديدة، استعداداتنا مستمرة على الأصعدة كافة، كما سنقدم أدلة جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية تُثبت ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن جرائم حرب وإبادة جماعية".

أدلة جديدة

وقال النائب التركي إن الأدلة الجديدة ستشمل "صوراً جديدة، إلى جانب نسخة من الدليل الذي أصدرته وكالة الأناضول، والذي يكشف بوضوح عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة ويحتوي على صور حصرية تشكّل أدلة أساسية".

وأشار يوكسل إلى أن "إسرائيل ملأت أنفاق غزة بالمياه المالحة"، مؤكداً أن "هذا التصرف من شأنه أن يسبب أضراراً جسيمة للمدنيين والبيئة على حد سواء".

وأوضح أن "الأدلة الجديدة التي سيجري تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف تدخل في السجل القانوني الخاص بتاريخ المحكمة".

انتهاك القانون الإنساني

وأكد جنيد يوكسل أن "الهجمات الإسرائيلية على غزة هي عملية إبادة جماعية وجريمة حرب. هذا أمر واضح، وواضح للغاية"، إذ "أعلنت إسرائيل الحرب على كل الفلسطينيين، متجاهلةً القيم الإنسانية".

وشدد على أن "إسرائيل، التي تواصل مهاجمة الرجال والنساء، الصغار والكبار على حد سواء، تنتهك وتدوس جوانب القانون الإنساني كافة".

وأشار إلى أن "أحكام البروتوكولات الإضافية لعام 1977 لاتفاقيات جنيف، حظرت كل أشكال الهجمات الانتقامية ضد المدنيين".

ونبه إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر أيضاً "العقاب الجماعي"، مشيراً إلى أن الهجمات التي تنفّذها إسرائيل دون أي تمييز تدخل في نطاق "العقاب الجماعي".

وأضاف: "إسرائيل ترتكب جريمة حرب بقصف المستشفيات. فضلًا عن أن القتل العمد للمدنيين هو في حد ذاته جريمة حرب في إطار نظام روما الأساسي".

موقف تركي

في السياق، أشار رئيس لجنة العدل بالبرلمان التركي إلى أن "موقف تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان من هذه القضية واضح وصريح. تقف تركيا ورئيسها إلى جانب المظلومين والمضطهدين، اليوم وغداً ودائماً".

وتابع: "نحن في تركيا، سنتابع جميع مراحل التقاضي باهتمام وعناية، وسنواصل الدفاع عن غزة رغماً عمّن يصمّون آذانهم عن حقيقة ما يحدث في فلسطين".

وذكر يوكسل أن مشروع القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، قُبل بتصويت 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن "امتناع بعض الدول عن التصويت سيكون وصمة عارٍ في تاريخها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين، 19 ألفاً و453 قتيلاً، ًإضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.