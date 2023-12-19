سياسة
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97 منذ 7 أكتوبر.. استشهاد الصحفي عادل زعرب بقصف إسرائيلي على منزله في غزة
ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 97، إثر استشهاد الصحفي عادل زعرب بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته بمحافظة رفح جنوبي القطاع.
97 منذ 7 أكتوبر.. استشهاد الصحفي عادل زعرب بقصف إسرائيلي على منزله في غزة
استشهاد الصحفي عادل زعرب إثر قصف إسرائيلي على منزله برفح جنوبي غزة / Others
19 ديسمبر 2023

استُشهد، الثلاثاء، الصحفي عادل زعرب بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 97.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان: "استشهاد الصحفي عادل زعرب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة".

وأضاف أنه بذلك "يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 97 صحفياً شهيداً، منذ بدء الحرب الوحشية على غزة".

كان المكتب الإعلامي بغزة قد اتهم في وقت سابق "الاحتلال بتعمّد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة، وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي".

ووفق مصادر فلسطينية وأممية، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الاثنين، 19 ألفاً و453 شهيداً فلسطينياً، بالإضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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