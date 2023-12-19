شهدت مدن ومناطق بالضفة الغربية في وقت مبكر الثلاثاء، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي فجّرت منزل أسير في نابلس وواصلت الاقتحامات والاعتقالات، فيما أُصيب عدد من المصلين في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بحالات اختناق بعد تعرضهم للرش بغاز الفلفل من مستوطنين إسرائيليين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظات نابلس وجنين وطولكرم وأريحا والخليل وبيت لحم والقدس المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في بلدة عقربا جنوبي نابلس.

وفجّرت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في عقربا، الذي نفّذ عملية حوارة التي أدت إلى مقتل مستوطنَين أغسطس/آب الماضي.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 14 فلسطينياً بحالات اختناق خلال المواجهات في عقربا. فيما كشف ناشطون أن قوات الاحتلال نفّذت حملة اعتقالات واسعة في البلدة، وأجرت تحقيقات ميدانية مع المعتقلين.

وفي بلدة يعبد جنوب غربي جنين، اندلعت مواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة ودهم منازل فيها، حسب مصادر فلسطينية.

كما شملت الاقتحامات قرية كفر اللبد شرقي طولكرم، واندلعت مواجهات مع الاحتلال في بلدة عنبتا بالمحافظة نفسها.

ووقعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدتَي بني نعيم وصوريف في الخليل جنوبي الضفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي نحو الفلسطينيين.

اعتقالات تصاحب الاقتحامات

ونصب جيش الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية في بلدتي بني نعيم وصوريف، وفتشت قواته مركبات مواطنين ودققت في هويات أصحابها، كما اقتحمت مخيم الفوار جنوبي الخليل، وبلدة بيت أُمّر، شمالي المدينة.

وفي أريحا، شرقي الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي المدينة من عدة محاور، وبالتزامن اقتحمت قوات أخرى بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت قصيّ عدنان جمعة، وخالد مراد برهم، وعروة مروان علي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي الولجة وزعترة في بيت لحم، وصادرت مركبات فلسطينية.

فيما أكدت مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة سريس بمخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشاب عمار ياسر مطير بعد مداهمة منزله وتفتيشه، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المخيم، دون الإبلاغ عن إصابات.

اعتداء على مصلين بالمسجد الإبراهيمي

إلى ذلك، أُصيب عدد من المصلين الفلسطينيين في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، مساء الاثنين، بحالات اختناق بعد تعرضهم للرش بغاز الفلفل من مستوطنين إسرائيليين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت "وفا" أن المصلين أُصيبوا باختناق وحروق، جراء رشهم بغاز الفلفل من المستعمرين (المستوطنين)، بالتزامن مع صلاة العشاء في الحرم الإبراهيمي وسط الخليل.

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع "إصابتين بغاز الفلفل في الحرم الإبراهيمي في الخليل ونقلتهما إلى المستشفى".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مصلين يسعلون متأثرين بالغاز، بعضهم ملقى على الأرض، ويقول متحدثٌ فيه: "المستوطنون رموا علينا الغاز".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على الحادثة، حتى كتابة هذه السطور.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، وهي تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

ووفق تقريرين لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان 142 وقتاً في المسجد خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، و62 وقتاً خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.