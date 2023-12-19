سياسة
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واشنطن تدعو إلى وقف هجمات المستوطنين والتحقيق بضرب مصور الأناضول بالقدس
دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى محاسبة المستوطنين المتطرفين المعتدين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، فيما أكدت الخارجية الأمريكية ضرورة محاسبة قوات الأمن الإسرائيلية التي اعتدت على مصور وكالة الأناضول في القدس الشرقية المحتلة.
واشنطن تدعو إلى وقف هجمات المستوطنين والتحقيق بضرب مصور الأناضول بالقدس
واشنطن تدعو إلى محاسبة المتورطين بالاعتداء على مصور الأناضول بالقدس / صورة: AA
19 ديسمبر 2023

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على وجوب محاسبة المستوطنين اليهود المتطرفين المتورطين في الهجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب مساء الاثنين، إن الهجمات التي يشنها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، "يجب أن تقف".

وأضاف أنه ناقش مع غالانت "ما يمكن فعله لتحقيق استقرار الوضع في الضفة الغربية".

وذكر أوستن أن حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، "واجب أخلاقي وضرورة استراتيجية".

وتعهد الوزير الأمريكي بتأكيد حماية المدنيين ومواصلة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ونفذ المستوطنون اليهود أكثر من 2270 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال 2023، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينياً وأدت إلى أضرار في الممتلكات، وفق توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

على صعيد متصل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة التحقيق ومحاسبة قوات الأمن الإسرائيلية التي اعتدت على مصور وكالة الأناضول مصطفى الخاروف في القدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي الاثنين في رده على أسئلة حول اعتداءات القوات الإسرائيلية على العاملين في وسائل الإعلام.

ورداً على سؤال مراسل الأناضول حول مقطع الفيديو الذي يظهر فيه اعتداء القوات الإسرائيلية على المصور الخاروف في القدس الشرقية المحتلة، قال ميلر: "شاهدت مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الحادثة، ونشعر بقلق بالغ إزاء الصور المزعجة التي ظهرت في هذه الفيديوهات لاستخدام القوة ضد صحفي".

وأكد أنهم يعتقدون أنه من المناسب التحقيق في الفيديو المذكور وتحميل الأشخاص المتورطين المسؤولية.

واعتدت القوات الإسرائيلية الجمعة على مصور الأناضول بالضرب المبرح، في أثناء تأديته واجبه في القدس الشرقية المحتلة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشهرت عناصر القوات الإسرائيلية السلاح أولاً في وجه المصور الصحفي الخاروف، ثم طرحوه أرضاً وشرعوا في ركله.

وأصيب المصور بكدمات وجروح في وجهه وجسمه جراء الضربات القوية التي تعرض لها، ما استدعى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى مساء الاثنين، 19 ألفاً و453 شهيداً، إضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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