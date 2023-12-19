زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن حركة حماس لن تسيطر على قطاع غزة بعد الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تجهّز للسيطرة عليه من "كيان دولي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء الاثنين، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يزور إسرائيل.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن غالانت قوله: "نحن نركز بشدة على المسّ بقيادة حماس والبنية التحتية العسكرية للمنظمة".

وأشار إلى أن نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قيادة حماس في خان يونس "يتجاوز مراحل الحرب، وسيستمر حتى تحقيق الهدف أيضاً في المراحل التالية"، على حد قوله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يعمل مع الأطراف الدولية "لتمكين المساعدات الإنسانية"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ما يقرب من 129 محتجزاً إسرائيلياً ما زالوا في غزة، معتبرا أن "هذه هي القضية الإنسانية رقم 1".

وتابع: "من المهم أن نرسخ شيئاً آخر غير حماس في غزة، ولهذا عقدنا هذه اللقاءات مع الأمريكيين بشأن المشكلات التي تحتاج إلى حل في غزة".

وأكمل: "نحن نعلم أن حماس لن تسيطر على غزة، وأننا ستكون لدينا الحرية لتحييد أي تهديد مستقبلي".

ومع ذلك، أوضح غالانت أن "إسرائيل لن تسيطر على غزة بطريقة مدنية. نحن نبني البنية التحتية للسيطرة من كيان دولي"، دون مزيد من التوضيح.

وحول الموضوع نفسه، أضاف غالانت: "يمكنني القول إننا سنكون قادرين قريباً على التمييز بين المناطق في غزة، وفي كل منطقة نكمل فيها أهدافنا يمكننا العمل على إعادة السكان، وهذا يعني أنه في الشمال يمكن أن يحدث ذلك قريباً قبل الجنوب".

لا موعد نهائياً للحرب

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "يجب أن لا يكون لدى حماس القدرة على تنفيذ أعمال ضد إسرائيل. سنواصل العمل من أجل مستقبلها ومستقبل الفلسطينيين".

وتابع أوستن: "دعوت اليوم إلى وضع حد للهجمات المتطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. نعلم أن الأيام السبعين الماضية كانت من أصعب الأيام، لكن الجميع دفعوا ثمناً مؤلماً للغاية للعودة إلى واقع 6 أكتوبر/تشرين الأول".

وعندما سئل عن الجدول الزمني لنهاية الحرب، أجاب أوستن أنه لم يأتِ لإسرائيل لتحديد موعد نهائي لها، مشيراً إلى أن "كل عملية عسكرية طويلة لها مراحل. وفي التنقل بين المراحل هناك تغييرات لأنك تبدأ بالتركيز على أشياء أخرى. هذه الأمور سيحددها الإسرائيليون".

واستدرك: "التنقل بين المراحل لا يعني بالضرورة انتهاء العملية العسكرية. أصعب خطوة في التنقل بين المراحل هي التأكد من نجاحك، وهذا يتطلب التفكير".

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، بدأت بمنطقة الشمال قبل أن تتوسع إلى وسط وجنوب القطاع، وسط مقاومة شرسة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، واعتراف مسؤولين إسرائيليين، بأن جيشهم يدفع "ثمناً باهظاً" في غزة.