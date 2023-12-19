حصل مطار إسطنبول على جائزة "أفضل مطار في العالم" من قرّاء مجلة السفر الأمريكية الرائدة Global Traveler.

كما اختير المركز الجوي الضخم باعتباره "أفضل مطار في أوروبا"، مما يعزز مكانته شركة رائدة في مجال الطيران العالمي، وفقاً لبيان صدر يوم الاثنين.

وحصل المطار أياً على جوائز لكونه "المطار الذي يضم أفضل منطقة للأطعمة والمشروبات" و"أفضل تجربة تسوق في المطار" و"المطار الذي يقدم أفضل تجربة تسوق معفاة من الرسوم الجمركية في أوروبا".

وذكر البيان أن نحو 500 ألف قارئ شهرياً للمجلة صوتوا على الخدمات المتعلقة بالسفر التي تلقوها، والوجهات والفنادق التي زاروها، وشركات الطيران التي سافروا معها، والرحلات البحرية بناء على تجاربهم الحقيقية.

وفقاً للأبحاث، يجري القارئ العادي 18 رحلة طيران محلية سنوياً، إذ يسافر 96% منهم بانتظام إلى الخارج وأكثر من 80% يقيمون في فنادق 4 و5 نجوم لأكثر من 80 يوماً في السنة.

وفي هذا السياق قال مدير الاتصالات بمطار إسطنبول غوكهان سينغول: "نحن ندرك أن حصولنا على التقدير من قراء Global Traveler المتميزين من نخبة المسافرين ليس فقط في فئة واحدة بل في خمس فئات يعد إنجازاً يحظى بتقدير كبير في صناعتنا، وشهادة على التفاني والعمل الجاد والتميز الذي أظهره كل عامل في مطارنا".

يذكر أنه للمرة الثانية، يجري التصويت لمطار إسطنبول على أنه "أفضل مطار نقل"، في حفل "جوائز أسلوب الحياة الترفيهية" الحادي عشر الذي استضافته Global Traveler. كما حصل المطار في حفل توزيع جوائز "Wherever Awards"، مرة أخرى على لقب "أفضل مطار دولي صديق للعائلة".