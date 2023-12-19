سياسة
2 دقيقة قراءة
مطار إسطنبول يفوز بـ 5 جوائز ويحرز لقب "الأفضل في العالم"
فاز مطار إسطنبول بلقب "أفضل مطار في العالم" لهذه السنة، كما حصد عدة جوائز أخرى تصنّف خدماته بالأفضل والأكثر جودة.
مطار إسطنبول يفوز بـ 5 جوائز ويحرز لقب "الأفضل في العالم"
مطار إسطنبول / صورة: AA
19 ديسمبر 2023

حصل مطار إسطنبول على جائزة "أفضل مطار في العالم" من قرّاء مجلة السفر الأمريكية الرائدة Global Traveler.

كما اختير المركز الجوي الضخم باعتباره "أفضل مطار في أوروبا"، مما يعزز مكانته شركة رائدة في مجال الطيران العالمي، وفقاً لبيان صدر يوم الاثنين.

وحصل المطار أياً على جوائز لكونه "المطار الذي يضم أفضل منطقة للأطعمة والمشروبات" و"أفضل تجربة تسوق في المطار" و"المطار الذي يقدم أفضل تجربة تسوق معفاة من الرسوم الجمركية في أوروبا".

وذكر البيان أن نحو 500 ألف قارئ شهرياً للمجلة صوتوا على الخدمات المتعلقة بالسفر التي تلقوها، والوجهات والفنادق التي زاروها، وشركات الطيران التي سافروا معها، والرحلات البحرية بناء على تجاربهم الحقيقية.

وفقاً للأبحاث، يجري القارئ العادي 18 رحلة طيران محلية سنوياً، إذ يسافر 96% منهم بانتظام إلى الخارج وأكثر من 80% يقيمون في فنادق 4 و5 نجوم لأكثر من 80 يوماً في السنة.

وفي هذا السياق قال مدير الاتصالات بمطار إسطنبول غوكهان سينغول: "نحن ندرك أن حصولنا على التقدير من قراء Global Traveler المتميزين من نخبة المسافرين ليس فقط في فئة واحدة بل في خمس فئات يعد إنجازاً يحظى بتقدير كبير في صناعتنا، وشهادة على التفاني والعمل الجاد والتميز الذي أظهره كل عامل في مطارنا".

يذكر أنه للمرة الثانية، يجري التصويت لمطار إسطنبول على أنه "أفضل مطار نقل"، في حفل "جوائز أسلوب الحياة الترفيهية" الحادي عشر الذي استضافته Global Traveler. كما حصل المطار في حفل توزيع جوائز "Wherever Awards"، مرة أخرى على لقب "أفضل مطار دولي صديق للعائلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us