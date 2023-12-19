عبر متحدثان باسم وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن غضبهم وعدم تصديقهم للوضع في مستشفيات غزة، حيث لا توجد الإمدادات الأساسية اللازمة لعلاج الجرحى ويُقتل الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر جراء الصراع المستمر.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "أنا غاضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف بالمستشفيات يُقتَلون في تلك المستشفيات".

وأضاف أن مستشفى ناصر في خان يونس تعرض للقصف مرتين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

فيما وصفت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الوضع في مستشفيات غزة بأنه "يفوق الخيال" و"يخالف الضمير".

وقال متحدث آخر باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير المعقول أن يسمح العالم باستمرار ما يحدث في غزة، مؤكداً أن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع أمر يخالف الضمير ولا يصدق، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن عدد العاملين بالرعاية الصحية في غزة تراجع بشدة، مضيفاً أن 200 طبيب على الأقل قُتلوا في غزة منذ بداية الحرب.

جثث متحللة في شوارع غزة

بدوره، قال المنسق اللوجيستي لمنظمة أطباء بلا حدود ريكاردو مارتينيز، إن "البقاء على قيد الحياة داخل غزة مسألة حظ"، بسبب الهجمات الإسرائيلية العنيفة التي تستهدف أنحاء القطاع كافة.

جاء ذلك في تقرير مطول نشرته المنظمة، الاثنين، على موقعها الإلكتروني، يتناول الحالة الإنسانية المتردية في غزة جراء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مارتينيز بأنه رأى أثناء زيارته الأخيرة إلى غزة أشخاصاً "يجمعون جثثاً متحللة من شوارع غزة".

وأشار إلى أن الكثيرين ذهبوا لجمع جثث لأشخاص بقيت في الشوارع، بعضها لمدة شهرين تقريبا، وتعفنت، متسائلاً: "هل يمكنك تخيل الألم؟".

وتابع: "البقاء على قيد الحياة في غزة مسألة حظ"، مشدداً على أن هناك "حاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة".

وأشار إلى "دق ناقوس الخطر بشأن نقص المياه والصرف الصحي"، موضحاً أن ذلك قد يكون له "خطورة القصف ذاتها، وإمكانية قتله العدد ذاته من الناس الذين يموتون بسبب القصف".

وقال: "الناس يضطرون إلى الكفاح من أجل البقاء على قيد الحياة، ويحصل الناس على لتر واحد من الماء على الأكثر يومياً، وذلك للشرب والغسيل والطهي".

وفي جنوب غزة، قال المسؤول بالمنظمة إن "الأماكن مكتظة للغاية، لدرجة أنك تشعر وكأنك في ملعب كرة قدم مكتظ".

وأضاف: "مع استخدام الكثير من الناس للمراحيض القليلة ذاتها، ومع عدم وجود وقود لضخ المياه، رأيت مياه الصرف الصحي تتدفق إلى الشوارع حيث يعمل الباعة، ويلعب الأطفال فوق المياه السوداء القذرة".

وتابع: "هناك مئات الأشخاص يصطفون للحصول على مرحاض واحد".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى مساء الاثنين، 19 ألفاً و453 قتيلاً، إضافة إلى 52 ألفاً و286 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.