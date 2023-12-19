سياسة
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أردوغان: ما فعلته واشنطن حتى اليوم هو دعم إسرائيل بدلاً من وقف مجازرها
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "ما فعلته واشنطن حتى اليوم هو دعم إسرائيل بدلاً من وقف مجازرها"، داعياً الولايات المتحدة إلى أن تتوقف "عن صمّ الآذان حيال دعوات وقف إطلاق النار في غزة".
أردوغان: ما فعلته واشنطن حتى اليوم هو دعم إسرائيل بدلاً من وقف مجازرها
أردوغان يؤكد أن حركة حماس حزب سياسي وليست منظمة إرهابية / صورة: AA
19 ديسمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها "المتمثلة في إقناع إسرائيل بوقف المجازر التي تجري في غزة".

وأضاف أردوغان في حوار مع الصحفيين خلال عودته من المجر، الثلاثاء، أن "ما فعلته واشنطن حتى اليوم هو دعم إسرائيل بدلاً من وقف مجازرها".

وتابع الرئيس التركي أن "إسرائيل لا تأبه للقانون الدولي ولا لحقوق الإنسان لأنها تفكر دائماً في أن واشنطن ستقف إلى جانبها وتحميها مهما كانت الظروف".

وشدد على أنه "على الولايات المتحدة أن تتوقف عن صمّ الآذان حيال دعوات وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكداً أن "إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين وغزة فحسب، بل الإنسانية جمعاء".

وفي السياق، أورد الرئيس أردوغان: "قلت قبل ذلك لنتنياهو إنك راحل لا محالة، لكنّ تركه للسلطة لن ينقذه".

وأضاف: "سنلاحق نتنياهو قانونياً حتى يُحاسَب على ما فعله"، مضيفاً أن "كل من له يد في هذه المجازر بغزة سيحاسَب أمام القانون على جرائم الحرب التي اقترفها".

كما جدد الرئيس التركي تأكيده أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية بقوله: "أكّدنا أكثر من مرة أن حركة حماس حزب سياسي وليست منظمة إرهابية".

وشدد على أن "أكثر ما يشغلنا الآن هو إحضار أكبر عدد من المصابين والمرضى من قطاع غزة للعلاج في تركيا".

وعاد أردوغان إلى تركيا الثلاثاء، بعد ختام زيارة رسمية للمجر تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الاثنين، 19ألفاً و453 شهيداً، إضافةً إلى 52 ألفاً و286 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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