سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 15 ضابطاً وجندياً في غزة خلال 24 ساعة
أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه إلى إصابة 15 ضابطاً وجندياً في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 6 بجروح خطيرة، ومقارنة بالأعداد التي نشرها الاثنين، فإن 6 جنود أصيبوا بجروح خطيرة منذ يوم أمس.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 15 ضابطاً وجندياً في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 15 ضابطاً وجندياً في غزة خلال 24 ساعة. / صورة: Reuters
19 ديسمبر 2023

تشير معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى إصابة 15 ضابطاً وجندياً في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 6 بجروح خطيرة.

وأشار الجيش على موقعه الإلكتروني، إلى ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 719، بعد أن كان عددهم أمس 704.

وأشار إلى أن "من بين الجرحى 166 جروحهم خطيرة و277 متوسطة و276 طفيفة".

ومقارنة بالأعداد التي نشرها الاثنين، فإن 6 جنود أصيبوا بجروح خطيرة منذ يوم أمس.

واستناداً إلى الموقع فإنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1860، بينهم 289 بجروح خطيرة و512 متوسطة و1030 طفيفة.

ولم يوضح جيش الاحتلال أسباب الاختلاف في معطيات مجمل الإصابات منذ بداية الحرب مع معطياته عن عدد الإصابات منذ بداية العملية البرية.

فالجيش الإسرائيلي أشار أمس إلى أن مجمل عدد الإصابات منذ بداية الحرب بلغ 1831 في حين أن العدد اليوم بلغ 1860، وهو ما يعني ارتفاعاً بعدد الجنود الجرحى بـ29 جندياً.

وذكر أن "463 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "من بينهم 131 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بدء الحرب البرية في غزة يوم 27 أكتوبر الماضي".

وبذلك يكون 4 ضباط وجنود قتلوا بالمعارك في غزة منذ يوم أمس إذ بلغ عدد الجنود القتلى في حينه 127 وفق موقع الجيش الإسرائيلي.

يذكر أنه بما يتعلق بالجنود والضباط القتلى فإن الجيش الإسرائيلي يحصي من يُسمح بنشر أسمائهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت حتى ظهر الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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