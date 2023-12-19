سياسة
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"تعاون وثيق".. الإعلام المجري يحتفي بزيارة أردوغان للبلاد
احتفى الإعلام المجري بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولقائه رئيس الوزراء فيكتور أوربان في بودابست، وسط إشادات واسعة ولافتة بالعلاقات بين البلدين.
"تعاون وثيق".. الإعلام المجري يحتفي بزيارة أردوغان للبلاد
أردوغان يشارك في افتتاح عام الثقافة التركي المجري / صورة: AA
19 ديسمبر 2023

لاقت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بودابست أمس الاثنين صدى واسعاً في الصحافة المجرية.

ونشرت صحيفة "ذي بودابست تايمز" خبراً تحت عنوان "الأتراك والمجريون سيكونون معاً ممن يظفرون بالقرن الـ21".

بدورها، لفتت صحيفة "المجر اليوم" إلى تصريحات رئيس الوزراء فيكتور أوربان حول كون تركيا "الدولة الرئيسية" لأمن المجر.

أما صحيفة "ماغيار نمزت" فعنونت خبرها بتصريح أوربان "نسعى مع تركيا من أجل تعاون أوثق".

كما لاقت زيارة الرئيس التركي صدى واسعاً في الإعلام الأوروبي، إذ ذكرت قناة "فرانس 24" أن "أردوغان وأوربان تعهداً في بودابست بإنشاء روابط عميقة".

ولفتت القناة إلى إهداء أردوغان سيارة "توغ" تركية الصنع لأوربان، وإهداء الأخير حصاناً مجرياً للرئيس التركي.

أما موقع "يورونيوز" فأشار إلى أن أردوغان زار بودابست احتفاءً بمئوية العلاقات التركية-المجرية.

وركزت صحيفة "بوليتيكو" على تبادل الهدايا بين أردوغان وأوربان.

كما أفردت حيزاً لتصريحات أردوغان التي قال فيها: "نخطط لتعزيز علاقاتنا بشكل أكبر في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والطاقة، التي لدينا في الوقت الراهن تعاون مثمر فيها".

والاثنين، أجرى الرئيس أردوغان زيارة رسمية إلى المجر تلبية لدعوة من رئيس وزرائها فيكتور أوربان.

وضمن إطار زيارته ترأس أردوغان مع أوربان الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والمجر.

وعقب الاجتماع وقّع الجانبان اتفاقية تعاون بين البلدين مكونة من 17 مادة.

كما وقع أردوغان وأوربان إعلاناً سياسياً مشتركاً بشأن الارتقاء بالعلاقات بين تركيا والمجر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المعززة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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