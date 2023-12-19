سياسة
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تركيا تعزي الصين في ضحايا زلزال أودى بحياة 127 شخصاً شمال غربي البلاد
تقدمت تركيا بتعازيها إلى الصين في ضحايا الزلزال الذي أصاب مقاطعتي قانسو وتشينغهاي شمال غربي البلاد وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، وأوقع عشرات القتلى ومئات المصابين.
تركيا تعزي الصين في ضحايا زلزال أودى بحياة 127 شخصاً شمال غربي البلاد
 الخارجية التركية قالت إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي وقع شمال غربي الصين / صورة: AA
19 ديسمبر 2023

أعربت تركيا عن تعازيها للصين في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي البلاد، ليل الاثنين/الثلاثاء.

وقالت الخارجية التركية، في بيان الثلاثاء، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي وقع في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي شمال غربي الصين.

وعبَّرت الخارجية عن تعازيها للصين حكومة وشعباً في سقوط الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وليل الاثنين، ضرب زلزال مقاطعتي قانسو وتشينغهاي شمال غربي الصين، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء المحلية "شينخوا".

وقالت شينخوا إن الزلزال دمَّر بعض البنى التحتية مثل المياه والكهرباء والنقل والاتصالات، إلى جانب تسببه في خسائر بشرية.

ولقي ما لا يقل عن 127 شخصاً حتفهم وأصيب مئات بجروح جراء الزلزال، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقال مسؤولون محليون بالصين إن 113 شخصاً قتلوا على الأقل وأصيب أكثر من 530 بجروح في مقاطعة غانسو الفقيرة، بعدما ضرب الزلزال قرابة منتصف الليل.

وذكرت صحيفة الشعب أن 14 آخرين قتلوا وأصيب 198 في مدينة هايدونغ في مقاطعة تشينغهاي المجاورة.

وقالت محطة التليفزيون الرسمية "سي سي تي في" إن الزلزال ألحق أضراراً بأكثر من 15500 مبنى، ودفع بعدد كبير من السكان للهرب إلى الشارع.

ويُعد هذا الزلزال الأكثر فتكاً في الصين منذ 2014 عندما قتل أكثر من 600 شخص في مقاطعة يونان (جنوب غرب).

وحذر مسؤولون من أن هزات أخرى قد تزيد قوتها على خمس درجات قد تحصل في الأيام القليلة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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