ألقت الاستخبارات التركية القبض على من يسمّى مسؤول "الشؤون الإدارية والمالية في الشام" بتنظيم داعش الإرهابي، حذيفة الموري، المعروف بالاسم الحركي "أيوب"، فجر الاثنين، في ولاية مرسين التركية.

وذكرت الاستخبارات التركية في بيان أنها نفذت عملية ناجحة للقبض على الإرهابي وضبطت بحوزته "28,800 دولار أمريكي، و14,950 يورو، و31,800 ليرة تركية مملوكة للتنظيم، بالإضافة إلى الكثير من المواد الرقمية".

وأضاف البيان أنه جرى تحديد التطبيقات التي يستخدمها عناصر داعش لتحويل الأموال، وبدأت الجهود لفك رموز أعضاء التنظيم.

وأفاد البيان باعتراف الموري بمعلومات مفصلة حول عملية الانضمام إلى داعش، وأنشطته داخل داعش في سوريا وتركيا، وأعضاء داعش الذين يتواصل معهم والتحويلات المالية التي قام بها تجاه أعضاء التنظيم.