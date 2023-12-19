أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 مصاباً".

جاء ذلك في بيان لمتحدث الوزارة، أشرف القدرة، أصدره مع مرور 74 يوماً على الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وقال القدرة إنه خلال الساعات الماضية "ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة مروعة في مناطق قطاع غزة كافة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19 ألفاً و667 شهيداً و52 ألفاً و586 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأوضح أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ إعدامات وإبادة جماعية شمال غزة، بعد أن صفَّت الخدمات الصحية فيه ودمرت المستشفيات وأخرجتها من الخدمة".

كما أشار إلى أن مستشفيات جنوب غزة "باتت عاجزة أمام الأعداد الهائلة من الإصابات".

وفي السياق، كشف القدرة عن "اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 99 من الكوادر الطبية في قطاع غزة في ظروف قاسية، تشهد امتهاناً لكرامتهم الإنسانية، فضلاً عن استجوابهم تحت التعذيب والتجويع".

وقال إن من بين معتقلي الكوادر الطبية في غزة "مديرو مستشفيات شمال غزة، وهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، ومدير مستشفى كمال عدوان، أحمد الكحلوت، ومدير مستشفى العودة، أحمد مهنا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن القدرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى "العودة"، وحوَّلته إلى ثكنة عسكرية، احتجزت بداخله عشرات الكوادر الطبية والمرضى والنازحين.

ولفت أيضاً إلى اعتقال القوات الإسرائيلية "10 من الكوادر الطبية من مستشفى العودة".

خروج آخر مستشفى من الخدمة

كما أشار القدرة إلى خروج المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة من الخدمة، وهو آخر مستشفى كان يعمل في المدينة في ظل الحرب الإسرائيلية.

وقال القدرة، في بيان مقتضب: "خروج المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بغزة من الخدمة نتيجة الاستهداف والحصار واعتقال عدد من الكوادر الطبية والجرحى والنازحين".

وكان المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في مدينة غزة، في أعقاب حصار الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي.

وهذا المستشفى تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تسببت في "مجزرة" راح ضحيتها 471 فلسطينيّاً، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

في غضون ذلك، استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيّاً في حي الرمال بمدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن قصفاً إسرائيليّاً استهدف مبنى في حي الرمال بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأوضح الشهود أن عدداً من المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المبنى المدمَّر.

كما قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مبنى سكنيّاً في مخيم النصيرات بمدينة غزة، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال شهيد و4 جرحى من منزل استهدفه الجيش الإسرائيلي.

وبشكل مكثف ومتواصل، تشنُّ المقاتلات الإسرائيلية الحربية والآليات المدفعية غارات متزامنة على مناطق مختلفة من شمالي وجنوبي قطاع غزة.

ومنذ أسابيع تتوغل مئات الآليات العسكرية الإسرائيلية بمناطق شمال القطاع، فيما تندلع اشتباكات بين قوات الجيش ومقاتلي المقاومة الفلسطينية.

استهداف قوة إسرائيلية ودبابة

في سياق آخر، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، استهدافها دبابة "ميركافا" وقوة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأوقعت أفرادها "بين قتيل وجريح".

وقالت الكتائب، في بيانات منفصلة، إن قواتها استهدفت "دبابة ميركافا صهيونية، وناقلة جند، بقذائف الياسين 105 في خان يونس".

وذكرت أن مقاتليها استهدفوا "حشوداً لجنود العدو شرق رفح (جنوب القطاع)، بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما أعلنت "القسام" أنها "تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد، في قوة لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) تحصنت في أحد المنازل، وعاودت استهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس، وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وحتى الساعة 16:25 (ت.غ)، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على بيانات "القسام"، لكنه أعلن الثلاثاء، عن مقتل جندي شمالي قطاع غزة لترتفع حصيلة قتلاه إلى 464 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

74 يوماً من الدمار

ولليوم الرابع والسبعين على التوالي من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها مناطق مختلفة في قطاع غزة، بعد يوم دامٍ استُشهد فيه أكثر من 200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن "قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصاً داخل مستشفى العودة بلا ماء ولا طعام ولا دواء وتحوله إلى ثكنة عسكرية وتحتجز بداخله عشرات من كوادره الطبية والمرضى والنازحين".

وفي بيان سابق، أعرب القدرة عن استغراب الوزارة من الصمت الدولي إزاء "المجازر" التي ترتكبها القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

وقال: "نستغرب الصمت الدولي وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة، في ظل عدم توفر خدمات صحية نتيجة تدمير المستشفيات وإخراجها من الخدمة، ما يعني إصرار الاحتلال على الإبادة الجماعية للسكان".