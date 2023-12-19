أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، استهدافها دبابة "ميركافا" وقوة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأوقعت أفرادها "بين قتيل وجريح".

وقالت الكتائب في بيانات منفصلة إن قواتها استهدفت "دبابة ميركافا صهيونية وناقلة جند بقذائف الياسين 105 في خان يونس".

وذكرت أن مقاتليها استهدفوا "تحشدات لجنود العدو شرق رفح (جنوب القطاع)، بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما أعلنت "القسام" أنها "تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد، في قوة لجيش الاحتلال تحصّنت في أحد المنازل، وعاودت استهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس، وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح".

إسرائيل تعلن مقتل ثلاثة عسكريين

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل أحد جنوده في معركة بشمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 464.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "قُتل الرقيب (احتياط) ماعوز فنكشتاين (25 عاماً) من (مستوطنة) سوسيا، مقاتل في الكتيبة 7008 'تشكيل نصف النار (551)، في معركة شمال قطاع غزة".

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى المعلنة لجيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 464، وفق بياناته الرسمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من عناصره (ضابط وجندي)، في معارك بشمالي قطاع غزة، وإصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوبي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً، إضافة إلى 52 ألفاً و586 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.