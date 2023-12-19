سياسة
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محتفظة بحق الدفاع عن أمنها المائي.. مصر: انتهاء مفاوضات سد النهضة بلا نتيجة
انتهى الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، وأعلنت مصر أن الاجتماع انتهى من دون تحقيق أي نتيجة، متّهمة أديس أبابا برفض أي حلول وسط، ومشدّدة على الاحتفاظ بحق الدفاع عن أمنها المائي.
محتفظة بحق الدفاع عن أمنها المائي.. مصر: انتهاء مفاوضات سد النهضة بلا نتيجة
مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان "من دون تحقيق نتيجة". / صورة: AP
19 ديسمبر 2023

أعلنت مصر، مساء الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان من دون تحقيق أي نتيجة، متّهمة أديس أبابا برفض أي حلول وسط، ومشددة على الاحتفاظ بحق الدفاع عن أمنها المائي.

وهذا المسار أُطلق في إطار توافق بين دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) وإثيوبيا على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد (المقام على النيل الأزرق) خلال أربعة أشهر.

وقالت وزارة الري، في بيان، إن "الاجتماع (في أديس أبابا) لم يسفر عن أيّ نتيجة نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية الرافضة ذاتها عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما جرى التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".

وأضافت: "كما بات واضحاً، عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق (الرافد الرئيس لنهر النيل)، بمعزل عن القانون الدولي".

الوزارة تابعت أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. وتؤكد مصر أنها سوف تراقب من كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وتحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرّضه للضرر".

وحتى الساعة 17:00 "ت.غ"، لم يصدر تعقيب إثيوبي ولا إفادة سودانية بشأن المفاوضات المتعثرة التي بدأت قبل نحو عقد من الزمن وشهدت فترات توقف.

وجاءت الجولات الأربع الأخيرة بعد تجميد للمفاوضات استمر أكثر من عامين، وتحديداً منذ أبريل/نيسان 2021؛ إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

وتقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، وخاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدّد على أنها لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما اعتبرته القاهرة "انتهاكاً جديداً من أديس أبابا وعبئاً على المفاوضات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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