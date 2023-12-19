استُشهدت، الثلاثاء، فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 302 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن تلفزيون فلسطين "استشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها خلال الاقتحام الأخير لمدينة جنين ومخيمها".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة إلى 302، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

والخميس، انسحب جيش الاحتلال، من مخيم جنين بعد عملية عسكرية استمرت ثلاثة أيام قتل فيها 12 فلسطينياً وفجّر 20 منزلاً واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن أغلبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات، وفق تصريحات كمال أبو الرب، القائم بأعمال محافظ جنين في حينه.

ويكثف جيش الاحتلال من عملياته العسكرية في بلدات ومدن الضفة الغربية، يتخللها دهم واعتقالات للفلسطينيين ومواجهات أسفرت عن شهداء وجرحى.

وبموازاة ذلك، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت حتى الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً، إضافة إلى 52 ألفاً و586 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.