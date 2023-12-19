أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، مقتل عنصر رابع في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، الثلاثاء، ما يرفع حصيلة قتلاها إلى 115 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى "حزب الله"، في بيان، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "المقاتل علي عماد موسى من بلدة القصيبة وسكان مدينة صور (جنوب)، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وبمقتل موسى، يرتفع عدد قتلى "حزب الله" خلال الثلاثاء إلى 4، وإلى 115 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نعى "حزب الله"، في بيان منفصل، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "المقاتل محمد نعمة سرور من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

صفارات إنذار تدوّي شمال إسرائيل

على صعيد آخر، دوّت صفارات الإنذار في عدد من البلدات شمال إسرائيل، قرب حدود لبنان الجنوبية.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار "دوّت في عدد من البلدات بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان".

وأوضح الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس: "عقب تحذير من تسلل طائرة معادية شمال البلاد، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي باستخدام منظومة القبة الحديدية في اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".

وفي سياق آخر، أوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته "هاجمت بنيران الدبابات بنى تحتية لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال "حزب الله" إنه استهدف موقع ‏المطلة شمال إسرائيل وحقق "إصابات مؤكدة".

إسرائيل تردّ بقصف جنوب لبنان

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه قصف بالمدفعية عدداً من الأهداف جنوب لبنان، وإنه استهدف مواقع رصد إطلاق قذائف منها باتجاه منطقة المطلة شمال إسرائيل.

وقال في تغريدة على منصة إكس: "في وقتٍ سابق من اليوم، هاجم الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في لبنان بنيران المدفعية".

وتابع الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، جرى منذ قليل رصد إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة المطلة سقطت بمنطقة مفتوحة".

وأضاف: "هاجم الجيش الإسرائيلي بالنار مصادر إطلاق النار".

في المقابل، قال "حزب الله" اللبناني إنه استهدف موقع ‏المطلة وإنه حقق "إصابات مؤكدة".

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه "استهدفوا عند الساعة ‌‌‏11:05 من ظهر‎ ‌‏يوم ‏الثلاثاء 19-12-2023، موقع ‏المطلة بالأسلحة المناسبة، وتحققت إصابات مؤكدة".‏

وتضامناً مع قطاع غزة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة ضد قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء، 19 ألفاً و667 شهيداً، إضافة إلى 52 ألفاً و586 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.